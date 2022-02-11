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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Верховный Суд "поставил точку" в скандальном деле между датским судовладельцем Norden и украинским морским агентом Старк Шиппинг

Верховный Суд "поставил точку" в скандальном деле между датским судовладельцем Norden и украинским морским агентом Старк Шиппинг

Киев • УНН

 • 21900 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Восьмого февраля 2022 года Верховным Судом Украины наконец поставлена точка, в, казалось бы, ничем не примечательном, споре хозяйствующих субъектов, в котором ведущий датский судовладелец Norden обвинил в систематическом мошенничестве и предъявил иск на сумму более 2,5 млн грн к крупнейшему украинскому морскому агенту Старк Шиппинг, пишет УНН со ссылкой на телеканал Прямый.

Этот спор мог носить вполне рядовой характер и быть одним из тысяч, если б не беспрецедентная для украинского морехозяйственного бизнеса сюжетная линия. Этот кейс совершенно точно окажет тектонические изменения на рынке агентских услуг и станет примером защиты своих прав в украинской юрисдикции для международных компаний.

Все началось летом 2020 года с публичного заявления топ менеджера крупнейшей в мире датской судоходной компании DS Norden, в котором тот обвинил украинского морского агента Старк Шиппинг в преднамеренной фальсификации счетов от буксирных компаний, в результате чего у датчан только за 6 календарных месяцев 20-го года и только на десяти судозаходах в украинских портах было украдено более 80 тыс. долларов США. Примечательно, что Старк Шиппинг по итогам 2019 года являлся вторым по величине морским агентом Украины, обслужившим более 790 судозаходов, на грузовой базе крупнейших украинских и международных агропромышленных гигантов, таких как Bunge, Cargill, Kernel, Viterra, Vioil, MHP, а также паромного сервиса Neptune Lines. Публичное заявление датчан вызвало эффект разорвавшейся бомбы.

Несмотря на то, что это было уже не первое обвинение Старк Шиппинг в мошенничестве, пожалуй, впервые это сделали иностранцы, публично выдвинув тяжелые обвинения, вполне себе подпадающие под конкретные статьи УПК, инициировав одновременно хозяйственный и уголовный процесс в самой Украине. После разразившегося скандала, Старк Шиппинг на своей страничке в Фейсбук разместило сразу несколько комментариев от 23-го и 28-го июля 2020 г. Суть этих рефлексий уже традиционно сводилась к нечистоплотным проискам конкурентов и использованию, ликвидированной к тому моменту, буксирной компании в медийной атаке на предприятие. Несмотря ни на что, такие лидеры рынка, как Cargill и Kernell, предпочли, от греха подальше, прекратить свои взаимоотношения со Старками, в то время как другие решили дождаться окончания разбирательств в правовом поле.

В июле 2020 года Norden, в рамках уголовного производства, обратился в украинскую полицию с заявлением о мошенничестве, жертвами которого они стали, в свою очередь главное следственное управление НПУ возбудило уголовное производство в отношение должностных лиц ООО Старк Шиппинг в части 5 ст. 191 КК Украины. Параллельно с этим обманутый судовладелец обратился в суд в рамках хозяйственного процесса, предъявляя иск на более чем 80 тыс. долларов США. Спустя 5 месяцев следствия в декабре 2020 г. ГСУ Украины пригласило директора Старк Шиппинг Царенко А.О., на вручение подозрения в совершении преступления, тот в свою очередь покинул страну и был объявлен в международный розыск. А после возвращения в Украину спустя почти 7 месяцев по решению суда был помещен под домашний арест, где, собственно, и находился на время всего процесса в рамках уголовного производства. Ну, а дальше по традиции начались уже классические для отечественной правовой системы кульбиты и метаморфозы.

После передачи дела в суд сначала генеральная прокуратура переквалифицировала статью со 191 ч. 5 (мошенничества в особо крупных размерах, группой лиц по предварительному сговору), предусматривающую от 8 до 12 лет заключения, в ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия), предусматривающая до 3 лет лишения свободы. А уже 20.09.2021 г. Печерский суд города Киева выносит "фантастическое" в своем роде решение (полный текст прилагается), суть которого в том, что Царенко, будучи директором предприятия, признает факт незаконного завладения средствами датчан неустановленными лицами его предприятия, в неустановленном месте, в неустановленное время, неустановленным способом в момент, когда он самоустранился от управления предприятием.

И принимая во внимание чистосердечное раскаяние, а также весь комплекс смягчающих обстоятельств, суд признает его виновным, освобождая от уголовной ответственности, и передает на поруки трудового коллектива. Да – так бывает.

Ну, а в рамках хозяйственного процесса Верховный Суд оставил в силе решение Апелляционного суда г. Одессы, таким образом поставив точку в судебной тяжбе, признав факт мошенничества и обязав Старк Шиппинг вернуть похищенные средства вместе с судебными сборами и расходами, связанными с юридическим сопровождением судовладельцев в Украине.

Таким образом, создан первый реальный прецедент, когда крупнейший мировой судовладелец смог отстоять свои права, доказать вину украинского контрагента в украинском же суде, вернуть украденные средства и привлечь директора предприятия к ответственности (пусть и не без особенностей Печерского правосудия).

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