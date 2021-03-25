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21:00 • 51340 просмотра

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Верещук объяснила "закрытость" СНБО

Верещук объяснила "закрытость" СНБО

Киев  •  УНН

 • 13044 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, почему крайнее заседание СНБО проводилось не в пятницу, как обычно, а во вторник и об этом нигде не сообщалось, передает УНН.

Цитата

“У нас бывали заседания и в четверг проведенные, то есть речь не идет о дате и времени, говорится о форме и формате „публично“ и „закрыто“, в таком случае был выбран и принят формат „закрытый“”, — прокомментировала она в эфире одного из телеканалов.

Детали

Верещук добавляет, что неважно каким образом проводится заседание СНБО, открыто или закрыто, главное это то, что есть результат.

“Я не вижу в этом никаких проблем, главное, что мы видим результат — решение есть, указ Президента о приведении в действие тоже есть”, — резюмировала она.

Дополнение

Ранее Верещук заявила, что СНБО стало действенным органом, а не местом отсидки генералов.

Решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта ввел в действие санкции против 19 компаний в сфере недропользования.
4 марта он подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля 2021 года “О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства”.

Согласно этому решению СНБО, Кабинет Министров вместе с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

26 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил применить максимальные санкции в отношении должностных лиц, которые предали Украину, среди которых бывший глава МВД Виталий Захарченко. Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, все эти 10 человек лишены всех государственных наград, всех званий.

2 февраля Президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал. Под санкции попали: “Новые коммуникации” — ZIK, “НОВОСТИ 24 ЧАСА” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛИДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ “112-ТВ”, “ТВ ВЫБОР” — 112 канал, “НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ” — основатель Тарас Козак, “Ариадна ТВ” — владелец Тарас Козак.

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