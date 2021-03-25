Верещук пояснила “закритість” РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Народний депутат Україні від “Слуги народу” Ірина Верещук розповіла, чому крайнє засідання РНБО проводилося не в п’ятницю, як зазвичай, а у вівторок і про це ніде не повідомлялося, передає УНН.
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“У нас бували засідання й у четвер проведені, тобто не йдеться про дату та час, йдеться про форму і формат „публічно“ і „закрито“, в такому випадку було обрано і прийнято формат „закритий“”, — прокоментувала вона в ефірі одного з телеканалів.
Деталі
Верещук додає, що неважливо яким чином проводиться засідання РНБО, відкрито або закрито, головне це те, що є результат.
“Я не бачу у цьому жодних проблем, основне, що ми бачимо результат - рішення є, указ Президента про приведення в дію теж є”, — резюмувала вона.
Доповнення
Раніше Верещук заявила, що РНБО стало дієвим органом, а не місцем відсидки генералів.
Рішення РНБО
Президент України Володимир Зеленський 25 березня ввів у дію санкції проти 19 компаній у сфері надрокористування.
4 березня він підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 26 лютого 2021 року “Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства”.
Згідно з цим рішенням РНБО, Кабінет Міністрів разом із Центральною виборчою комісією та Службою безпеки України повинні у двомісячний строк провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України щодо питань, пов’язаних з подвійним (множинним) громадянством.
26 лютого Рада національної безпеки й оборони України ухвалила застосувати максимальні санкції щодо посадових осіб, які зрадили Україну, серед яких колишній голова МВС Віталій Захарченко. Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, всі ці 10 осіб позбавлені всіх державних нагород, всіх звань.
2 лютого Президент Володимир Зеленський запровадив персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.