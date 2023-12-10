Венгерские пограничники заверили, что демонстрация их перевозчиков не заблокирует границу - Демченко

Венгерские пограничники проинформировали украинских коллег, что анонсированная их перевозчиками демонстрация не приведет к блокированию границы между государствами сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Венгры сообщили, что 11 числа около 11 часов может начаться демонстрация на этом направлении ("Захонь-Чоп" - ред.), но отмечали, что вроде бы не будет происходить блокирование движения, - сказал Демченко.

Детали

По словам Демченко, на пункте пропуска "Захонь-Чоп" ожидают очередь около 1000 грузовиков, но интенсивность движения продолжается.

Напомним

Ассоциация венгерских подрядчиков автоперевозок MKFE с понедельника, 11 декабря, начнет протест вслед за польскими и словацкими дальнобойщиками. Их основное требование - отмена "транспортного безвиза" для Украины.