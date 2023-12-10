Венгерские пограничники заверили, что демонстрация их перевозчиков не заблокирует границу - Демченко
Киев • УНН
По словам Андрея Демченко, венгерские пограничники заверили украинскую власть, что предстоящая акция протеста перевозчиков не приведет к перекрытию венгерско-украинской границы. Несмотря на то, что в очереди на пункте пропуска Загонь-Чоп стоят около 1 000 грузовиков, поток транспорта остается интенсивным.
Венгерские пограничники проинформировали украинских коллег, что анонсированная их перевозчиками демонстрация не приведет к блокированию границы между государствами сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Венгры сообщили, что 11 числа около 11 часов может начаться демонстрация на этом направлении ("Захонь-Чоп" - ред.), но отмечали, что вроде бы не будет происходить блокирование движения,
Детали
По словам Демченко, на пункте пропуска "Захонь-Чоп" ожидают очередь около 1000 грузовиков, но интенсивность движения продолжается.
Напомним
Ассоциация венгерских подрядчиков автоперевозок MKFE с понедельника, 11 декабря, начнет протест вслед за польскими и словацкими дальнобойщиками. Их основное требование - отмена "транспортного безвиза" для Украины.
Венгерские пограничники заверили, что демонстрация их перевозчиков не заблокирует границу - Демченко
По словам Андрея Демченко, венгерские пограничники заверили украинскую власть, что предстоящая акция протеста перевозчиков не приведет к перекрытию венгерско-украинской границы. Несмотря на то, что в очереди на пункте пропуска Загонь-Чоп стоят около 1 000 грузовиков, поток транспорта остается интенсивным.
Территория Грузии не используется для обхода санкций, введенных ЕС против России - спикер парламента Грузии
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заверил, что Грузия не позволяет использовать свою территорию для обхода санкций ЕС против России. Он назвал такие заявления ложью, подтвердив приверженность международным санкциям.
В рф из-за поста с георгиевской лентой задержали гражданина США из-за поста с георгиевской лентой
Гражданин США с двойным гражданством Юрий Малев был задержан в санкт-петербурге за пост с георгиевской лентой. Он будет находиться под стражей до 7 февраля.
На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали более 300 оккупантов
За минувшие сутки на Таврическом направлении украинские военные уничтожили 337 вражеских военнослужащих и 9 единиц военной техники, в том числе склад боеприпасов и топливные склады.
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", сообщает пресс-служба Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Без дальнейшей помощи мир "просто позволит нам умереть" - Зеленская
Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что сокращение помощи является "смертельной опасностью" для Украины на фоне блокирования законопроекта в Конгрессе США и недавних ракетных атак на Киев.
российские войска пытаются истощить украинские системы ПВО, запуская ракеты-приманки - ISW
российские войска запускают ракеты-приманки, такие как Х-55, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону, сообщает ISW.
На Харьковщине оккупанты обстреляли Купянск: погибли два человека
Две женщины погибли, еще два человека получили ранения в результате российского артиллерийского и минометного обстрела Купянска Харьковской области; было повреждено несколько домов и сооружений.
Боевики ХАМАС массово сдались в плен - Армия Израиля
Большое количество боевиков ХАМАС сдалось израильским военным, раскрыв сложную ситуацию, в которой они оказались, и разорвав связи со своим руководством.
Россияне нанесли 78 ударов по 20 населенным пунктам Запорожья за сутки
За сутки российские войска 78 раз обстреляли 20 населенных пунктов в Запорожской области, повредив одно здание и автомобиль, жертв не зафиксировано.