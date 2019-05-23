Убитый в Одесской области бизнесмен оказался экс-мэром Тирасполя

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 35542 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 56618 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 73477 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 87289 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122117 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111405 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137628 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144609 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130122 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130192 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Убитый в Одесской области бизнесмен оказался экс-мэром Тирасполя

Убитый в Одесской области бизнесмен оказался экс-мэром Тирасполя

Киев  •  УНН

 • 11435 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Найденный в Одесской области мертвый гражданин Молдовы оказался экс-мэром Тирасполя (столицы непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики"), сообщает УНН.

Андрей Безбабченко занимал должность мэра Тирасполя с 2012 по 2016 год. Он также руководил "Тираспольской инвестиционной строительной компанией".

Последние годы жил в Одессе.

Напомним, в Одесской области нашли мертвым гражданина Молдовы.

Труп мужчины обнаружили на заброшенной территории в селе Вапнярка Лиманского района. Рядом с телом стоял автомобиль Infiniti. Тело погибшего было сперто на стену заброшенного здания, а руки - связаны.

Как сообщили УНН, погибший 1964 года, возглавлял инвестиционно-строительную компанию с главным офисом в Тирасполе - столице непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики".

Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.

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