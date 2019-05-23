Убитый в Одесской области бизнесмен оказался экс-мэром Тирасполя
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Найденный в Одесской области мертвый гражданин Молдовы оказался экс-мэром Тирасполя (столицы непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики"), сообщает УНН.
Андрей Безбабченко занимал должность мэра Тирасполя с 2012 по 2016 год. Он также руководил "Тираспольской инвестиционной строительной компанией".
Последние годы жил в Одессе.
Напомним, в Одесской области нашли мертвым гражданина Молдовы.
Труп мужчины обнаружили на заброшенной территории в селе Вапнярка Лиманского района. Рядом с телом стоял автомобиль Infiniti. Тело погибшего было сперто на стену заброшенного здания, а руки - связаны.
Как сообщили УНН, погибший 1964 года, возглавлял инвестиционно-строительную компанию с главным офисом в Тирасполе - столице непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики".
Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.