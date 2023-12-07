Важны для переговоров с ЕС и кредитных отношений: Зеленский анонсировал голосование в ВР

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал критически важные голосования ВР на неделе, передает УНН.

На этой неделе ожидаем от Верховной Рады Украины критически важных голосований - говорили сегодня о некоторых из них с Премьер-министром. Это касается и того, чего от нас ожидают в отношениях с кредиторами, и того, что Украина должна сделать в рамках подготовки начала переговоров с ЕС - сообщил Зеленский в вечернем обращении.

По его словам, "наш приоритет - полная реализация всех тех решений, которые нужны, чтобы Украина выполнила все необходимое на европейском направлении".

"Верим, что и Евросоюз выполнит свое обещание Украине", - резюмировал Президент.

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