Важны для переговоров с ЕС и кредитных отношений: Зеленский анонсировал голосование в ВР
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский анонсировал важные голосования в Верховной Раде, связанные с отношениями с кредиторами и подготовкой к переговорам с ЕС. Он отметил приоритетность принятия решений, необходимых для европейского курса Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал критически важные голосования ВР на неделе, передает УНН.
На этой неделе ожидаем от Верховной Рады Украины критически важных голосований - говорили сегодня о некоторых из них с Премьер-министром. Это касается и того, чего от нас ожидают в отношениях с кредиторами, и того, что Украина должна сделать в рамках подготовки начала переговоров с ЕС
По его словам, "наш приоритет - полная реализация всех тех решений, которые нужны, чтобы Украина выполнила все необходимое на европейском направлении".
"Верим, что и Евросоюз выполнит свое обещание Украине", - резюмировал Президент.
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Важны для переговоров с ЕС и кредитных отношений: Зеленский анонсировал голосование в ВР
Президент Украины Зеленский анонсировал важные голосования в Верховной Раде, связанные с отношениями с кредиторами и подготовкой к переговорам с ЕС. Он отметил приоритетность принятия решений, необходимых для европейского курса Украины.
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