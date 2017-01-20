Стоимость дизеля сегодня колеблется от 20,6 до 23,16 грн за литр - мониторинг АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 20 января, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 26,01 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.
Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 25,01 грн. А-95+ на указанных АЗК стоит в среднем 27,17, а ДТ - в среднем 23,16 грн за литр.
В то же время, средняя стоимость топлива марки А-92 на таких АЗС, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 23,32 грн за литр, А-95 - 24,47 грн за литр, А-95+ - 25 82 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 21,76 грн за литр.
На АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость топлива марки А-92 составляет 22,11 грн за литр, А-95 - 22,62, А-95+ - 23,11 грн за литр и ДТ - 20,59 грн за литр.
Цены на сжиженный газ
На таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 12,42 грн за литр;
на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 11,89 грн за литр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 11,82 грн за литр.
Напомним, как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, цена дизельного топлива будет больше стоимости бензина.
При этом, по словам Л.Косянчука, операторы рынка горючего не заинтересованы в повышении цен на бензин. От роста стоимости топлива - выигрывает только государство.
Также напомним, эксперты Института потребительских экспертиз обнаружили АЗС, где продают дизель с примесями воды. Речь идет о сети ANP и AMIC.