Вакцинированных бустером от "ковида" украинцев уже почти 670 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 15,1 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - более 668 тысяч человек. При этом в целом сделали около 31,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 17 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
Детали
За сутки 20 февраля в Украине 17 172 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 4 769 человек, вторую дозу - 7 965 человек, дополнительную дозу получили 78 человек, бустерную дозу - 4 360 человек.
С начала вакцинальной кампании получили первую дозу - 15 680 361 человек, получили две дозы - 15 121 999 человек, получили дополнительную дозу - 26 510 человек, бустерную дозу - 668 508 человек. Всего проведено 31 497 378 прививок.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 с середины октября 2021 года.
13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.
22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.
На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.