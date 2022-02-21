Вакцинированных бустером от "ковида" украинцев уже почти 670 тысяч

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 15,1 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - более 668 тысяч человек. При этом в целом сделали около 31,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 17 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.