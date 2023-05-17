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ВАКС начал рассмотрение жалобы защиты на задержание экс-главы Верховного Суда Князева: позиции сторон

ВАКС начал рассмотрение жалобы защиты на задержание экс-главы Верховного Суда Князева: позиции сторон

Киев • УНН

 • 713641 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение жалобы защиты экс-главы Всеволода Князева на его задержание по делу о взяточничестве на сумму почти 3 млн долларов, передает корреспондент УНН.

Детали

В судебном заседании защита обосновывает незаконность задержания наличием у Князева специального статуса судьи, что гарантирует ему невозможность задержания, содержания под стражей или ареста судьи, а также временного отстранения судьи от правосудия (в соответствии с Главами 7 и 8 Закона Украины «О Высшем совете правосудия») без согласия Высшего совета правосудия.

В то же время в законодательстве предусмотрена норма, которая дает возможность на задержание судьи без согласия ВСП при условии, если судья был задержан во время или сразу после совершения тяжкого преступления и задержание судьи необходимо для предупреждения совершения преступления, предотвращения или предупреждения последствий преступления или обеспечения сохранности доказательств этого преступления. Как убеждают защитники, сейчас все следственные действия, по их информации, завершены.

Однако сторона обвинения, которую представляют прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры, утверждают, что все вещественные доказательства (речь идет о более чем миллионе долларов США, которые были первой частью взятки) до сих пор не найдены, а потому существует опасность, что они могут быть потеряны. Кроме того, прокуроры отметили, что Князев брал деньги для дальнейшей передачи другим судьям Верховного Суда, а пока еще устанавливаются все фигуранты дела. Также представители стороны обвинения сообщили, что Князев препятствовал проведению следственных действий, в частности пользовался своим мобильным телефоном, не реагировал на замечания следователей, а кроме того сообщил, что часть средств, обнаруженная у него в квартире, является средствами семьи, а это, по словам прокуроров, оказалось неправдой, ведь они совпали с маркированными средствами, которые были использованы для подкупа.

Напомним

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим размером 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» (физических или юридических лиц) за определенное «вознаграждение».

Заседания по делу несколько раз переносились, чтобы согласовать детали передачи-получения взятки.

Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем при участии главы ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.

16 мая на Пленуме Верховного Суда было принято решение о прекращении полномочий Князева как председателя суда. Он остается судьей ВС, но задержан. В ближайшее время суд также должен избрать ему меру пресечения, при этом сделать это невозможно без разрешения Высшего совета правосудия. По состоянию на утро 17 мая документы для рассмотрения этого вопроса в ВСП от САП еще не поступили.

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