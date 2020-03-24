ВАКС перенес рассмотрение "янтарного дела" экс-нардепов Полякова и Розенблатта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд перенес подготовительное судебное заседание по так называемому "янтарному делу", фигурантами которого, среди прочих, есть бывшие народные депутаты Максим Поляков и Борислав Розенблат. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе САП.
"Антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела. Дата следующего заседания будет сообщена дополнительно", - сказали в пресс-службе.
Как сообщал УНН, Высший антикоррупционный суд во второй раз отложил подготовительное судебное заседание по так называемому "янтарному делу", фигурантами которого, среди прочих, есть бывшие народные депутаты Максим Поляков и Борислав Розенблат.
Напомним, уголовное производство было открыто 28 ноября 2016 года, по факту получения неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.
В октябре 2018 года обвинительный акт в "янтарном деле" было передано в суд.
В частности Полякову, который является подозреваемым по делу, инкриминируется ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).
А Розенблату инкриминируется ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом - ред.), ч. 2 ст. 369-2 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды - ред.) УК Украины.