В Запорожье прогремел взрыв - СМИ

Из снежного плена освобождены все заложники сугробов - Кипер о ситуации в Одесской области

Все заложники, оказавшиеся в снежной ловушке в Одесской области, освобождены, но на дорогах сохраняется гололедица, и власти рекомендуют воздержаться от лишних поездок.