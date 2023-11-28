В Запорожье прогремел взрыв - СМИ
Киев • УНН
Сообщалось о взрыве в Запорожье, а Воздушные силы предупредили о потенциальной угрозе баллистических ракет в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
В Запорожье прогремел взрыв, пишет УНН со ссылкой на Суспільне.
В Запорожье слышен звук взрыва
В Воздушных Силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения для Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.
Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская области - угроза применения баллистического вооружения!- говорится в сообщении ВС ВСУ.
В Запорожье прогремел взрыв - СМИ
Сообщалось о взрыве в Запорожье, а Воздушные силы предупредили о потенциальной угрозе баллистических ракет в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
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