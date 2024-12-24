В Южной Корее оппозиция пригрозила импичментом временному президенту

Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи пригрозила инициировать импичмент действующему президенту Хану Дак Су за его якобы участие в задержке расследования дела о введении военного положения экс-президентом Юн Сок Йолем. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, оппозиционная Демократическая партия обвиняет Хана в содействии попытке Юна ввести военное положение и подала на него заявление в полицию. Оппозиция также предупредила, что инициирует процедуру импичмента против действующего президента, если закон о специальном адвокате не будет принят до 24 декабря.

Задержки демонстрируют нежелание премьер-министра соблюдать Конституцию, что является фактическим признанием его роли в поддержке мятежников, - заявил лидер Демократической партии Пак Чан Дэ.

Кроме того, Пак обвинил Юна в намеренном препятствовании судебному процессу, в частности отказе принимать уведомления Конституционного суда.

"Любая задержка в расследовании и судебном процессе по импичменту - это продолжение мятежа и подготовка к новому мятежу", - добавил он.

В то же время правящая Народная партия Юна обвинила Демократическую партию в использовании "политики импичмента" и манипулировании судьбой Хана для продвижения своего кандидата на должность специального адвоката.

Конституционный суд, в свою очередь, принял решение считать отказ канцелярии президента получать документы завершенным и продолжить судебное разбирательство.

Дополнение

Решение об импичменте, принятое 14 декабря, передает временное исполнение президентских обязанностей премьеру Хану Дак Су. В то же время Конституционный суд Южной Кореи имеет до 180 дней, чтобы решить судьбу Юна Сук Йоля - окончательно отстранить его от должности или восстановить в должности.

Перед голосованием в парламенте тысячи демонстрантов собрались в центре Сеула, призывая президента уйти в отставку. Среди причин недовольства граждан - ряд внутренних кризисов и рост социальной напряженности, усилившие политическую нестабильность в стране.

Напомним

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявлял введение военного положения в стране: для "уничтожения про-северокорейских сил и поддержания конституционного порядка".

В Сеуле произошли столкновения между гражданами и военными, которые заблокировали здание парламента. Лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джемен подчеркнул, что военное положение является антиконституционным и противоречит интересам общества.