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В Еврокомиссии собираются утвердить предложение по доходам от замороженных активов рф 12 декабря

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 14:30  •  19171 просмотра

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Коллегия европейских комиссаров должна одобрить предложение по доходам от активов российского центрального банка

Коллегия еврокомиссаров во вторник, 12 декабря, собирается одобрить предложение Еврокомиссии и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности по обездвиживанию доходов от активов центробанка рф. Об этом сообщил во время брифинга в Брюсселе в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, пишет УНН.

Я могу объявить повестку дня коллегии на завтра. Коллегия примет предложение Еврокомиссии и Верховного представителя по обездвиживанию доходов от активов российского центрального банка

- сказал Мамер.

Напомним

30 июня сообщалось, что лидеры стран ЕС поддержали план, согласно которому на прибыль в более 200 миллиардов евро, полученную от активов центрального банка рф, будет наложен налог для помощи в послевоенном восстановлении Украины.

Отмечалось, что Евросоюз рассматривает возможность наложения налога на проценты, полученные с замороженных российских денег, что может привлечь около 3 миллиардов евро в год для восстановления Украины после завершения войны.  

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
У Єврокомісії збираються затвердити пропозицію щодо доходів від заморожених активів рф 12 грудня
The European Commission is going to approve the proposal on income from frozen assets of the Russian Federation on December 12
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