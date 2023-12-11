В Еврокомиссии собираются утвердить предложение по доходам от замороженных активов рф 12 декабря

Коллегия еврокомиссаров во вторник, 12 декабря, собирается одобрить предложение Еврокомиссии и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности по обездвиживанию доходов от активов центробанка рф. Об этом сообщил во время брифинга в Брюсселе в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, пишет УНН.

Я могу объявить повестку дня коллегии на завтра. Коллегия примет предложение Еврокомиссии и Верховного представителя по обездвиживанию доходов от активов российского центрального банка - сказал Мамер.

Напомним

30 июня сообщалось, что лидеры стран ЕС поддержали план, согласно которому на прибыль в более 200 миллиардов евро, полученную от активов центрального банка рф, будет наложен налог для помощи в послевоенном восстановлении Украины.

Отмечалось, что Евросоюз рассматривает возможность наложения налога на проценты, полученные с замороженных российских денег, что может привлечь около 3 миллиардов евро в год для восстановления Украины после завершения войны.