В январе Украина импортировала почти столько же дронов, как и телефонов

В январе импорт дронов составил 2% от всего импорта, а телефонов 2,2%, по данным Центра экономической стратегии, пишет УНН.

Детали

В течение января в Украину было ввезено дронов на сумму 99 млн долларов, что составляет 2% от общего объема импорта. Примерно 98% этой суммы составляют дроны, которые были импортированы из Китая. Это делает дроны одним из десяти самых импортируемых товаров в Украину.

В течение этого же периода было импортировано телефонов на сумму $114 миллионов, что составляет 2,2% от общего объема импорта. Примерно 70% этой суммы представляют телефоны, импортированные из Китая.

Для сравнения, за весь 2023 год доля импорта категории "беспилотные летательные аппараты" составляла 0,7%, что равно $441 миллиону. По сравнению с годом 2023, доля китайского импорта выросла до 21,4% с предыдущих 16%. В то же время, доля импорта из стран Европейского Союза упала ниже 50%.

Напомним,

Ударные беспилотники СБУ атаковали еще три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в самарской области, фактически нацелившись на около 10% всех нефтеперерабатывающих мощностей россии и подорвав ее экономический потенциал для ведения войны в Украине.