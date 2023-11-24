В ВСУ показали, как мобильные огневые группы сбивают вражеские цели на Сумском направлении
Украинские войска на Сумском направлении эффективно противодействуют вражеским объектам ночью, с помощью мобильных средств противовоздушной обороны.
ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Запорожья
Воздушные силы ВС Украины предупредили о ракете в направлении Запорожья, а перед этим - в направлении Кривого Рога, призывая немедленно пройти в укрытие.
По украинскому коридору в Черном море прошло уже 153 судна - посол США
153 судна перевезли более 5,6 миллиона тонн зерна и других товаров через украинский черноморский коридор, способствуя глобальным поставкам и украинскому бизнесу.
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
С 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В этом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения.
Зеленский собрал Ставку: обсудил демобилизацию и ротацию, поручил ведомствам подготовить "комплексные решения"
Зеленский созвал Ставку для обсуждения сложных вопросов мобилизации и демобилизации и поручил разработать комплексные решения.
Украина получит помощь от правительств Японии и Великобритании - Марченко
Украина ведет активные переговоры с рядом организаций и с правительствами стран о предоставлении помощи. Известно, что помощь и поддержка будет поступать со стороны правительства Японии и со стороны правительства Великобритании.
Оккупанты привозят в Запорожскую АЭС людей, которые работали на других типах реакторов и неспособны управлять ЗАЭС - Котин
Из-за тяжелой ситуации на ЗАЭС, связанной с действиями оккупантов, оборудование станции продолжает изнашиваться. Украинского персонала на станции осталось около 700 человек, и это количество постоянно уменьшается.
В этом году почти 130 тысяч украинцев получили паллиативную помощь в этом году
В 2023 году почти 130 000 украинцев получили паллиативную помощь, причем количество взрослых пациентов возросло из-за войны. Детская паллиативная помощь уменьшилась, поскольку многие дети искали лечение за рубежом.
Шмыгаль обсудил с премьером Литвы усиление ПВО Украины
Премьер-министр Украины Шмыгаль обсудил с премьер-министром Литвы Шимоните вопросы противовоздушной обороны и другие аспекты обороны, а также переговоры по евроатлантической интеграции и восстановлению Украины при поддержке Литвы.
Помогал рф готовить ракетные удары по Виннице: к 15 годам тюрьмы приговорили предателя
Мужчину в Виннице приговорили к 15 годам заключения за помощь россии в планировании ракетных ударов. Его признали виновным в государственной измене.