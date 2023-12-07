В ВР заявили, что без помощи США уже в январе могут возникнуть проблемы с соцвыплатами
Киев • УНН
Относительно январских расходов социальной и гуманитарной сферы без помощи США уже могут возникнуть определенные сложности, сказала Пидласа. О каких объемах идет речь, она не уточнила.
Уже в январе 2024-го могут возникнуть проблемы с социальными расходами если американские конгрессмены так и не согласуют финансовую помощь Украине на следующий год. Об этом заявила в комментарии Forbes глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, передает УНН.
Детали
Относительно январских расходов социальной и гуманитарной сферы без помощи США уже могут возникнуть определенные сложности, сказала в комментарии Forbes Пидласа. О каких объемах идет речь, она не уточнила.
При таком сценарии в январе правительство может столкнуться с нехваткой 20 млрд грн на социальные расходы, говорит еще один депутат из правящей партии "Слуга народа" на условиях анонимности.
Если помощи США не будет, придется сокращать расходы, также правительство будет пытаться привлечь больше денег в бюджет на внутреннем долговом рынке, отметила Пидласа.
Вариант с печатью гривны не желателен, но он может быть одной из опций, отметили на условиях анонимности депутат "Слуги народа" и собеседник Forbes в Кабмине.
Контекст
В США продолжаются споры между двумя основными партиями из-за законопроекта на 111 млрд долларов с пакетом помощи Украине, Израилю и Тайваню. Документ также включает финансирование укрепления границы между США и Мексикой, но республиканцы считают эти меры недостаточными и требуют увеличения финансирования.
Из-за этого Сенат США 6 декабря заблокировал упомянутый законопроект. Фактически вопрос предоставления как военной, так и финансовой помощи Украине от США теперь зависит от консенсуса помощи Украине от США теперь зависит от консенсуса между демократами и республиканцами по вопросу границы с Мексикой.
Документ предусматривает 11,8 млрд долларов прямой бюджетной поддержки Украины, из которых 3,3 млрд долларов должны были поступить еще в этом года, а остальные - в 2024-м.
В ВР заявили, что без помощи США уже в январе могут возникнуть проблемы с соцвыплатами
Относительно январских расходов социальной и гуманитарной сферы без помощи США уже могут возникнуть определенные сложности, сказала Пидласа. О каких объемах идет речь, она не уточнила.
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