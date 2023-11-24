В Воздушных силах заявили, что рф к зиме могла накопить около 900 ракет

россия в последнее время значительно уменьшила использование ракет. Учитывая это и данные Главного управления разведки можно предположить, что враг накопил уже около 900 ракет. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата Уже в осенние месяцы таких интенсивных обстрелов ракетами нет. Мы видим больше Х-59, Х-31. Но есть тоже "Искандер-М", "Искандер-К"... Мощности россии ГУР озвучивал. 100 ракет в месяц они могут изготавливать. Поэтому можно сделать определенные математические выводы, что 870 или, может, даже 900 - где-то примерно такое количество (накопленных врагом ракет - ред.) - сообщил Игнат.

Детали

По данным ГУР и Воздушных сил ВСУ, россия в осенние месяцы использует несколько десятков ракет в месяц - значительно меньше, чем летом. Поэтому можно сделать вывод, что неиспользованное оружие оккупанты накапливают.

Игнат отметил, что в этих запасах не авиационные (Х-59, Х-31, Х-35), а также "Ониксы" и "С-300", а именно высокоточные дальнобойные ракеты.

Напомним

Ранее Игнат сообщал, что отсутствие масштабных обстрелов означает, что россия накапливает ракеты для атак украинской критической инфраструктуры.

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