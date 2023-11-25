В воскресенье по всей Украине ожидается сложная погода со снегом и сильным ветром

Синоптики предупреждают, в воскресенье в Украине значительно ухудшится погода. Почти всю страну накроют дожди и снег. Порывы ветра местами будут достигать 28-30 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, пишет УНН.

Детали

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в воскресенье. В восточных и юго-восточных областях пройдут дожди. В Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях будет мокрый снег, дождь и гололед.

В Одесской, Черкасской и Черниговской областях - сильный снег. Днем в Киевской области и местами в Винницкой области будут даже метели и снежные заносы. На западе и в Житомирской области небольшой снег. Ночью в большинстве северных регионов без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 9-14 м/с, порывы ночью в южных и большинстве центральных областях, днем в Украине 15-22 м/с, местами, кроме запада, 25 м/с; в Одесской и Николаевской областях 28-30 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ночью и днем 0-5° мороза, в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях от 2° мороза до 3° тепла, в восточных и юго-восточных областях ночью 1-6° тепла.

На дорогах страны гололедица.

Кроме того, на побережье Азовского моря и в Крыму 7-12°, днем 8-13°, в Крыму до 16° тепла.

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