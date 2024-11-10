В ВМС рассказали об оснащении флагмана «Иван Мазепа»
Киев • УНН
Корвет «Иван Мазепа» получил современное вооружение и системы для борьбы с дронами. Новый флагман ВМС Украины, который строится в Турции, будет иметь летную палубу и сможет нести на борту вертолет.
Корвет «Иван Мазепа» получил современное вооружение и оборудование, которое учитывает новые вызовы морской войны, включая борьбу с дронами.
Об этом рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.
Корвет «Иван Мазепа» имеет различные системы вооружения, летная палуба, на борту может штатно находиться вертолет. Он может выполнять различные задачи, их спектр довольно широк, но главным моментом является то, что этот проект был доработан с учетом настоящего морской войны
По его словам, было увеличено количество систем вооружения и учтен опыт борьбы в море с дронами.
Этот корабль построен не для прошлой войны, а современной. Российские корабли не были готовы к современной войне
Напомним
Многоцелевой корабль класса корвет «Гетман Иван Мазепа» строится Турцией для ВМС Украины. Этот корабль должен стать флагманом ВМС ВСУ. Корвет является типом противолодочных корветов прибрежной зоны. Такие корабли являются частью проекта MILGEM, разработанных в первую очередь для ВМС Турциии.
В морских силах уже показали испытания будущего флагмана ВМС ВС Украины корвета «Иван Мазепа».