В ВМС рассказали об оснащении флагмана «Иван Мазепа»

ukenru
Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 105354 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 131209 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 144273 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 148014 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 186639 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 125402 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 125231 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121255 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 170338 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 132154 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На ВОТ начали останавливаться строительства новых объектов - Сопротивление

На ВОТ начали останавливаться строительства новых объектов - Сопротивление

23:07 • 33971 просмотра
В результате массированного обстрела Одессы повреждена инфраструктура, предварительно один пострадавший

В результате массированного обстрела Одессы повреждена инфраструктура, предварительно один пострадавший

23:39 • 38787 просмотра
россияне атаковали Харьков ракетой "Гром-Е1": что известно

россияне атаковали Харьков ракетой "Гром-Е1": что известно

00:57 • 29860 просмотра
На оккупированной Луганщине вступление студентов в кремлевское "движение первых" станет обязательным - ЦНС

На оккупированной Луганщине вступление студентов в кремлевское "движение первых" станет обязательным - ЦНС

02:01 • 36439 просмотра
Пограничники вытащили из Тисы пятерых уклонистов, которые переплывали реку в двухместной лодке

Пограничники вытащили из Тисы пятерых уклонистов, которые переплывали реку в двухместной лодке

03:59 • 19983 просмотра
публикации
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

8 ноября 2024, 07:00 • 186639 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

7 ноября 2024, 16:29 • 145992 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

7 ноября 2024, 11:40 • 170338 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

7 ноября 2024, 06:30 • 172649 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

6 ноября 2024, 16:06 • 168682 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

11:28 • 85069 просмотра
Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

8 ноября 2024, 20:15 • 80284 просмотра
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

7 ноября 2024, 17:19 • 106124 просмотра
Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

7 ноября 2024, 15:17 • 106329 просмотра
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

6 ноября 2024, 17:54 • 113605 просмотра
Актуальное
В ВМС рассказали об оснащении флагмана «Иван Мазепа»

В ВМС рассказали об оснащении флагмана «Иван Мазепа»

Киев  •  УНН

08:46 • 1466 просмотра

Read in English

Корвет «Иван Мазепа» получил современное вооружение и системы для борьбы с дронами. Новый флагман ВМС Украины, который строится в Турции, будет иметь летную палубу и сможет нести на борту вертолет.

Корвет «Иван Мазепа» получил современное вооружение и оборудование, которое учитывает новые вызовы морской войны, включая борьбу с дронами.

Об этом рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Корвет «Иван Мазепа» имеет различные системы вооружения, летная палуба, на борту может штатно находиться вертолет. Он может выполнять различные задачи, их спектр довольно широк, но главным моментом является то, что этот проект был доработан с учетом настоящего морской войны

- сказал Плетенчук.

По его словам, было увеличено количество систем вооружения и учтен опыт борьбы в море с дронами.

Этот корабль построен не для прошлой войны, а современной. Российские корабли не были готовы к современной войне

- добавил спикер ВМС.  

Напомним 

Многоцелевой корабль класса корвет «Гетман Иван Мазепа» строится Турцией для ВМС Украины. Этот корабль должен стать флагманом ВМС ВСУ. Корвет является типом противолодочных корветов прибрежной зоны. Такие корабли являются частью проекта MILGEM, разработанных в первую очередь для ВМС Турциии.

В морских силах уже показали испытания будущего флагмана ВМС ВС Украины корвета «Иван Мазепа».

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ВойнаТехнологии
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
turtsiyaТурция
ukrainaУкраина