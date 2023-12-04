В Винницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги и предупреждения об атаке беспилотников
Киев • УНН
В Винницкой области была объявлена воздушная тревога после сообщений о взрывах и предупреждения Воздушных сил Украины о возможной атаке беспилотников. Угроза сохраняется для Винницкой и Хмельницкой областей.
В Винницкой области был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН. В области с 00:10 объявлена воздушная тревога.
Детали
В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об атаке беспилотников.
По состоянию на 01:35 угроза ударных БпЛА остается для Винницкой и Хмельницкой областей
В Винницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги и предупреждения об атаке беспилотников
В Винницкой области была объявлена воздушная тревога после сообщений о взрывах и предупреждения Воздушных сил Украины о возможной атаке беспилотников. Угроза сохраняется для Винницкой и Хмельницкой областей.
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