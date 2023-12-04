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В Винницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги и предупреждения об атаке беспилотников

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 23:44  •  2467 просмотра

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В Винницкой области была объявлена воздушная тревога после сообщений о взрывах и предупреждения Воздушных сил Украины о возможной атаке беспилотников. Угроза сохраняется для Винницкой и Хмельницкой областей.

В Винницкой области был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН. В области с 00:10 объявлена воздушная тревога.

Детали

В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об атаке беспилотников.

По состоянию на 01:35 угроза ударных БпЛА  остается для Винницкой и Хмельницкой областей

говорится в сообщении Воздушных Сил.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
У Вінницькій області пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги та попередження про атаку безпілотників
Explosions occurred in Vinnytsia region amid air raid alert and warnings of drone attacks
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В Винницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги и предупреждения об атаке беспилотников

В Винницкой области была объявлена воздушная тревога после сообщений о взрывах и предупреждения Воздушных сил Украины о возможной атаке беспилотников. Угроза сохраняется для Винницкой и Хмельницкой областей.

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Литва продлит временную защиту украинских беженцев до марта 2025 года

Литва продлит временную защиту для украинских беженцев до марта 2025 года, поскольку ЕС позволяет продлить ее еще на год. Процесс продления разрешений на временное проживание начинается на следующей неделе.

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Литва продлит временную защиту украинских беженцев до марта 2025 года

США могут прекратить поставки оружия Украине без решения Конгресса - Белый дом

Белый дом предупредил Конгресс, что без законодательных действий в США может не хватить средств на поставки оружия Украине до конца года. Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул важность дальнейшей поддержки для поддержки обороны Украины и оборонно-промышленной базы США.

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США могут прекратить поставки оружия Украине без решения Конгресса - Белый дом

Украина будет продвигать культуру за рубежом вместе с международным женским движением

Министр культуры Украины встретился с представителями Международного женского движения "За семейные ценности", чтобы обсудить продвижение украинской культуры за рубежом, сосредоточившись на элементах народного искусства, таких как рушники, писанки и вышиванки.

Общество •   •  7281 просмотра
Украина будет продвигать культуру за рубежом вместе с международным женским движением

ЕС готов помочь Украине в расследовании экологических преступлений россии – представитель Еврокомиссии

Европейская комиссия готова помочь Украине в расследовании экологических преступлений россии, добиваясь восстановления и компенсации, где это возможно, говорит представитель Комиссии Нильс Берндт. Сложность правового контекста создает проблемы для получения компенсации, однако ЕС готовы помочь Украине в решении этого вопроса.

Политика •   •  8469 просмотра
ЕС готов помочь Украине в расследовании экологических преступлений россии – представитель Еврокомиссии

В Госдепе призывают Конгресс как можно быстрее выделить финансирование Украине

Государственный департамент США призвал Конгресс как можно быстрее предоставить финансирование Украине, поскольку 97% ранее выделенной помощи уже использовано. Представитель Госдепа Мэтью Миллер отметил прогресс Украины, несмотря на сложную ситуацию на фронте.

Политика •   •  9493 просмотра
В Госдепе призывают Конгресс как можно быстрее выделить финансирование Украине

В россии военнослужащий устроил поножовщину на автовокзале Коломны, и подрезал двух мужчин

Российский контрактник подрезал двух человек на автовокзале после возвращения с войны на Украине; ранее он уже был судим, возбуждено уголовное дело.

Война •   •  12597 просмотра
В россии военнослужащий устроил поножовщину на автовокзале Коломны, и подрезал двух мужчин

Международная морская организация поддерживает усилия Украины на Черном море и "зерновой коридор" - Зеленский

Международная морская организация приняла резолюцию в поддержку усилий Украины на Черном море, включая восстановление судоходства и "зернового коридора", по которому уже перевезено более 7 миллионов тонн грузов, что имеет решающее значение для украинской экономики и рабочих мест. Президент Зеленский поблагодарил глобальных сторонников за помощь.

Политика •   •  12163 просмотра
Международная морская организация поддерживает усилия Украины на Черном море и "зерновой коридор" - Зеленский

Словения выделила Украине 1,5 миллиона евро на разминирование

Словения подписала соглашение о предоставлении Украине 1,5 млн евро на разминирование в рамках гуманитарной помощи, причём средства будут выделены в этом году на безвозвратной основе.

Политика •   •  12695 просмотра
Словения выделила Украине 1,5 миллиона евро на разминирование

Партизанский отряд "АТЕШ" проник в российское подразделение морской пехоты в Севастополе в оккупированном Крыму

Партизаны из "АТЕШ" проникли в российскую воинскую часть в Севастополе (Крым), собрали данные о технике и личном составе и слили координаты российской базы военных в сеть.

Война •   •  21745 просмотра
Партизанский отряд "АТЕШ" проник в российское подразделение морской пехоты в Севастополе в оккупированном Крыму