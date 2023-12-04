В Виннице столкнулись фура с бусом, пострадал ребенок

В Виннице грузовик во время разворота столкнулся с автомобилем. В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик. Следователи устанавливают причины и обстоятельства аварии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП в Винницкой области.

Детали

Авария произошла на улице Немировское шоссе 2 декабря около 10.20.

По предварительной информации, 35-летний житель Полтавской области на грузовике МАN двигался по улице Немировское шоссе и на регулируемом перекрестке с улицей Покровской во время разворота налево с правой полосы столкнулся с автомобилем Mercedes Benz, за рулем которого был 43-летний житель Винницы.

В результате ДТП пассажира автомобиля Mercedes Benz, 12-летнего сына водителя госпитализировали в больницу.

Отмечается, что водители были трезвы. По данному факту этому факту следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Транспортные средства помещены на штрафплощадку.

Напомним

Международный автобус из Киева в Варшаву на автотрассе до границы столкнулся с грузовиком накануне вечером, водитель и пассажирка автобуса получили повреждения, их не госпитализировали.