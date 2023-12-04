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В Виннице столкнулись фура с бусом, пострадал ребенок

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 09:52  •  7168 просмотра

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В Виннице столкнулись грузовик и бусом, в результате чего пострадал 12-летний мальчик; полиция расследует аварию по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения.

В Виннице грузовик во время разворота  столкнулся с автомобилем. В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик. Следователи устанавливают причины и обстоятельства аварии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП в Винницкой области.

Детали

Авария произошла на улице Немировское шоссе 2 декабря около 10.20.

По предварительной информации, 35-летний житель Полтавской области на грузовике МАN двигался по улице Немировское шоссе и на регулируемом перекрестке с улицей Покровской во время разворота налево с правой полосы столкнулся с автомобилем Mercedes Benz, за рулем которого был 43-летний житель Винницы.

В результате ДТП пассажира автомобиля Mercedes Benz, 12-летнего сына водителя госпитализировали в больницу.

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Отмечается, что водители были трезвы. По данному факту этому факту следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Транспортные средства помещены на штрафплощадку.

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Напомним

Международный автобус из Киева в Варшаву на автотрассе до границы столкнулся с грузовиком накануне вечером, водитель и пассажирка автобуса получили повреждения, их не госпитализировали. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
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A truck collided with a bus in Vinnytsia, a child was injured
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