В Виннице столкнулись фура с бусом, пострадал ребенок
Киев • УНН
В Виннице столкнулись грузовик и бусом, в результате чего пострадал 12-летний мальчик; полиция расследует аварию по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения.
В Виннице грузовик во время разворота столкнулся с автомобилем. В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик. Следователи устанавливают причины и обстоятельства аварии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП в Винницкой области.
Детали
Авария произошла на улице Немировское шоссе 2 декабря около 10.20.
По предварительной информации, 35-летний житель Полтавской области на грузовике МАN двигался по улице Немировское шоссе и на регулируемом перекрестке с улицей Покровской во время разворота налево с правой полосы столкнулся с автомобилем Mercedes Benz, за рулем которого был 43-летний житель Винницы.
В результате ДТП пассажира автомобиля Mercedes Benz, 12-летнего сына водителя госпитализировали в больницу.
Отмечается, что водители были трезвы. По данному факту этому факту следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.
Транспортные средства помещены на штрафплощадку.
Напомним
Международный автобус из Киева в Варшаву на автотрассе до границы столкнулся с грузовиком накануне вечером, водитель и пассажирка автобуса получили повреждения, их не госпитализировали.
В Виннице столкнулись фура с бусом, пострадал ребенок
В Виннице столкнулись грузовик и бусом, в результате чего пострадал 12-летний мальчик; полиция расследует аварию по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Тело 7-летнего мальчика нашли в пойме реки в Киевской области
В Киевской области тело пропавшего 7-летнего Владислава Гарвата нашли в водоеме возле его дома.
Ракетный удар рф по Донецкой области 30 ноября: из-под завалов жилого дома достали тело ребенка, в громаде объявлен траур
В Новогродовке (Донецкая область) после российского ракетного удара найдено тело ребенка. С 4 по 6 декабря в громаде объявлен траур.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек отменил поездку на климатическую конференцию из-за бюджетного кризиса
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отменил свою поездку на климатическую конференцию COP28 в Дубае по просьбе канцлера Шольца, чтобы решить бюджетный кризис в Берлине. Коалиция "Светофор" пытается закрыть 17-миллиардный дефицит немецкого бюджета.
Автобус на международном рейсе столкнулся с грузовиком, пострадали водитель и пассажирка
Автобус, следовавший из Киева в Варшаву, столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали водитель и один пассажир, которые не нуждались в госпитализации.
"Ночь - наше время": ГУР показало, как тренируется "Kraken"
Украинское спецподразделение "Кракен" интенсивно тренируется для проведения ночных операций, стремясь к элементу неожиданности, о чем свидетельствуют бои на Соледарском направлении.
На зимние праздники поток людей на границе может вырасти на половину: пограничники советуют следить за очередями
Ожидается, что в преддверии Нового года и Рождества движение через границу возрастет до 100 000 человек в день, потенциально достигая пика в 120 000 человек, с нынешних 70-80 тысяч.
За сутки россияне 17 раз обстреляли Донецкую область: один человек погиб, еще трое ранены
Российские войска 17 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего одна женщина погибла, еще три человека получили ранения. Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в частности жилые дома и учебные заведения.
За два года на заграничные командировки представителей ОП из госбюджета было потрачено почти 10 млн гривен - нардеп
За два года государственный бюджет Украины потратил почти 9,58 млн грн на заграничные командировки чиновников Офиса президента, причем самая дорогая поездка обошлась в 261,3 тыс. грн на человека.
Суд оставил без изменений приговор экс-главе Госавиаслужбы
Высший антикоррупционный суд оставил без изменений приговор бывшему председателю Государственной авиационной службы Денису Антонюку за злоупотребление служебным положением, от которого пострадала авиакомпания "Украинские средиземноморские авиалинии". Он получил 3,5 года лишения свободы, 3 года запрета занимать руководящие должности и штраф.