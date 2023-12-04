В Венгрии подтвердили, что Порошенко планировал встречу с премьером Орбаном

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко, которого не пустили за границу, в Венгрии планировал встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщает Telex, пишет УНН.

Детали

По словам Сийярто, Орбан рад поговорить с кем угодно, включая бывших лидеров иностранных государств.

Поэтому, если бывший президент Порошенко был заинтересован в такой возможности для консультаций, мы не хотели быть препятствием для этого - сказал министр.

На вопрос журналиста, почему встреча не состоялась, он сказал:

"Ну, это не наше дело, к счастью".

Тему запланированного разговора Сийярто не назвал.

Как отмечает Telex, слова венгерского министра наводят на мысль, что инициатором встречи мог быть Порошенко.

Дополнение

3 декабря пресс-служба "Европейской Солидарности" опубликовала комментарий, в котором говорилось, что с первого по восьмое декабря у Петра Порошенко были запланированы визиты только в две страны: Польшу и Соединенные Штаты Америки.

Напомним

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в пятницу, что его в очередной раз не выпустили за границу в командировку. Позже стало известно, что его командировка за границу отменена за границу отменена Верховной Радой.

В СБУ сообщили, что рф планировала использовать в своих ИПСО против Украины встречу Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку украинскому депутату

2 декабря депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе Климпуш-Цинцадзе заявила, что власть не выпустила ее и двух коллег по фракции Ирину Геращенко и Марию Ионову в командировку в США.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в ответ на жалобы народных депутатов привел статистику, как и сколько времени они находились за за границей.