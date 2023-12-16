В Ватикане впервые в истории приговорили к 5,5 годам кардинала

Суд в Ватикане приговорил к пяти с половиной годам тюрьмы кардинала Анджело Беччу по делу о мошенничестве при покупке недвижимости в элитном районе Лондона за церковные средства. Об этом сообщает Radio RMF24, передает УНН.

Детали

Отмечается, что такой вердикт был объявлен после двух с половиной лет процесса, по которому кроме приближенного к Папе Римскому кардинала проходили еще девять человек.

Следствие установило, что Беччу и другие фигуранты дела несут ответственность за совершенные во время процедуры нарушения и злоупотребления. Также им вменяли в вину предоставление ложной информации и мошенничество.

Коррупционная схема заключалась в покупке по завышенной цене здания в лондонском районе Челси на средства от пожертвований прихожан Католической церкви. По данным правоохранителей, на сомнительной сделке подозреваемые обогатились на более 200 миллионов евро.

Обвинение требовало для высокопоставленного иерарха семь лет и три месяца тюрьмы. На момент заключения сделки 75-летний Беччу занимал должность заместителя госсекретаря Ватикана по общим делам. Свою вину он так и не признал свою вину. Это первый прецедент в Ватикане, когда приговор был вынесен кардиналу.