В Ватикане впервые в истории приговорили к 5,5 годам кардинала
Киев • УНН
Кардинал Анджело Беччиу приговорен ватиканским судом к 5,5 годам заключения за мошенничество, связанное с покупкой недвижимости в Лондоне. Это первый случай осуждения кардинала в Ватикане.
Суд в Ватикане приговорил к пяти с половиной годам тюрьмы кардинала Анджело Беччу по делу о мошенничестве при покупке недвижимости в элитном районе Лондона за церковные средства. Об этом сообщает Radio RMF24, передает УНН.
Детали
Отмечается, что такой вердикт был объявлен после двух с половиной лет процесса, по которому кроме приближенного к Папе Римскому кардинала проходили еще девять человек.
Следствие установило, что Беччу и другие фигуранты дела несут ответственность за совершенные во время процедуры нарушения и злоупотребления. Также им вменяли в вину предоставление ложной информации и мошенничество.
Коррупционная схема заключалась в покупке по завышенной цене здания в лондонском районе Челси на средства от пожертвований прихожан Католической церкви. По данным правоохранителей, на сомнительной сделке подозреваемые обогатились на более 200 миллионов евро.
Обвинение требовало для высокопоставленного иерарха семь лет и три месяца тюрьмы. На момент заключения сделки 75-летний Беччу занимал должность заместителя госсекретаря Ватикана по общим делам. Свою вину он так и не признал свою вину. Это первый прецедент в Ватикане, когда приговор был вынесен кардиналу.
В Ватикане впервые в истории приговорили к 5,5 годам кардинала
Кардинал Анджело Беччиу приговорен ватиканским судом к 5,5 годам заключения за мошенничество, связанное с покупкой недвижимости в Лондоне. Это первый случай осуждения кардинала в Ватикане.
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