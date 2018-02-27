В Ужгороде снова произошел пожар в офисе Общества венгерской культуры
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 27 февраля. УНН. В здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде в ночь на вторник снова произошел пожар, во второй раз за месяц. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в управлении ГСЧС в Закарпатской области.
"Сегодня в 3:00 ночи в городе Ужгород по адресу Православная Набережная, 5 в помещении Общества венгерской культуры Закарпатья возник пожар. В 3:50 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Пожаром уничтожена мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров. Сейчас причина пожара устанавливается", - рассказала УНН пресс-секретарь УГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.
При этом в отделе коммуникации полиции Закарпатской области сообщили, что устанавливают все обстоятельства пожара.
В полиции отметили, что сообщение о пожаре в офисном помещении на Православной набережной в Ужгороде получили от спасателей.
"На месте происшествия работали сотрудники Ужгородского ОП и ГУ НП в Закарпатской области. Правоохранители выясняют все обстоятельства пожара", - добавили правоохранители.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.
В результате пожара никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.
Напомним, в начале февраля офис венгерского культурного общества Закарпатья уже горел. В Закарпатской ОГА сообщили, что венгерское общество в Ужгороде подожгли экстремисты из Польши.