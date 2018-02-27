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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63900 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78267 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80966 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107589 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 100450 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104584 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111551 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

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Актуальное
В Ужгороде снова произошел пожар в офисе Общества венгерской культуры

В Ужгороде снова произошел пожар в офисе Общества венгерской культуры

Киев  •  УНН

 • 15222 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 27 февраля. УНН. В здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде в ночь на вторник снова произошел пожар, во второй раз за месяц. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в управлении ГСЧС в Закарпатской области.

"Сегодня в 3:00 ночи в городе Ужгород по адресу Православная Набережная, 5 в помещении Общества венгерской культуры Закарпатья возник пожар. В 3:50 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Пожаром уничтожена мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров. Сейчас причина пожара устанавливается", - рассказала УНН пресс-секретарь УГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

При этом в отделе коммуникации полиции Закарпатской области сообщили, что устанавливают все обстоятельства пожара.

В полиции отметили, что сообщение о пожаре в офисном помещении на Православной набережной в Ужгороде получили от спасателей.

"На месте происшествия работали сотрудники Ужгородского ОП и ГУ НП в Закарпатской области. Правоохранители выясняют все обстоятельства пожара", - добавили правоохранители.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

В результате пожара никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.

Напомним, в начале февраля офис венгерского культурного общества Закарпатья уже горел. В Закарпатской ОГА сообщили, что венгерское общество в Ужгороде подожгли экстремисты из Польши.

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