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В Украине утвердили обновленный перечень, на основе которого ВПЛ будут осуществлять выплаты

Киев • УНН

 • 317098 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Был обновлен актуальный перечень общин в районах боевых действий, на ТОТ и тех, которые в окружении. На его основе внутренне перемещенным лицам будут производиться выплаты. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

В Украине утвердили обновленный перечень, на основе которого ВПЛ будут осуществлять выплаты

Цитата

«Приказом Минреинтеграции утвержден обновленный перечень, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты. Напоминаем, перечень не фиксированный – он регулярно актуализируется», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по состоянию на 17 августа 2022 года в обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), входит 9 областей.

«Это территориальные общины Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (9), Луганской (37), Запорожской (54), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (21), Черниговской (5) областей. Всего в перечне 323 общины. Все внутренне перемещенные лица из этих общин получат денежную помощь от государства», - говорится в сообщении.

Указанный перечень формируется по согласованию Минобороны из предложений соответствующих областных и городской военных администраций.

В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия. Это:

  • территории, временно оккупированные;
  • территории, что находятся в окружении (блокировке);
  • территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

Дополнение

Кабинет министров Украины одобрил решение, что внутренне перемещенные лица, не получившие помощь, смогут повторно подать заявку на выплату.

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