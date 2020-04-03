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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 91957 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101855 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103970 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103116 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111298 просмотра

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В Украине запустили чат-бот для самооценки состояния на COVID-19

В Украине запустили чат-бот для самооценки состояния на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 30957 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Национальная служба здоровья Украины запустила чат-бот для самооценки состояния на коронавирус для тех, кто испытывает симтомы заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал НСЗУ.

"НСЗУ запустила чат-бот самооценки состояния на COVID-19. Чат-бот поможет оценить факторы риска для тех, кто испытывает симптомы заболевания коронавирусом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что получив ответы на простые вопросы, бот предлагает соответствующий алгоритм действий.

Например: "Если у вас есть симптомы, звоните вашему семейному доктору. В случае, если вы еще не имеете семейного врача - на контакт-центр НСЗУ или на "горячую линию" области по вопросам коронавируса. При тяжелых симптомах - температура выше 38 и затрудненное дыхание - звоните на "103".

Испытать инструмент самооценки можно по ссылке: nszu.gov.ua.

Напомним, правительство внесло изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", согласно которым лицам, находящимся на самоизоляции, разрешено обращаться за экстренной медицинской помощью в неотложном состоянии и при необходимости ходить в магазины, расположенные в пределах 2 км от дома, при условии использования средств индивидуальной защиты.

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