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В Украине второй раз вручили подозрение "вору в законе", гражданину РФ "Каме Московскому"

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Киев  •  УНН

 • 16619 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине второй раз получил сообщение о подозрении “вор в законе” — гражданин РФ “Камо Московский”, прибывший в Украину для установления и распространения собственного преступного влияния среди местного криминалитета. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Национальной полиции.

Цитата

“Под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры и Офиса Генерального прокурора „Каме Московскому“ сообщили о подозрении за установление или распространение преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе „вора в законе“ (ч. 3 ст. 255-1 УК Украины) и незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в места лишения свободы (ч. 2 ст. 307). В случае доказательства вины в суде мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы”, — сообщили в пресс-службе полиции.

Детали

По словам руководителя Нацполиции, “вору в законе” по прозвищу “Камо Московский” инкриминируют “установление или распространение преступного влияния и поставки наркотиков в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев”.

Правоохранители установили, что “вор в законе” прибыл в Украину для установки и распространения собственного преступного влияния среди местного криминалитета и с целью избежания уголовной ответственности.

5 января этого года 58-летнего гражданина Российской Федерации задержали украинские правоохранители. Игорь Клименко сообщил, что в установленном законом порядке злоумышленника поместили в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

“Там он попытался создать собственное уголовное царство: начал влиять на других задержанных лиц, контролировать „общак“, налаживать новые связи с представителями криминалитета, которые находятся на свободе. Кроме того, помогал организовывать поставки наркотиков в учреждения содержания”, — отметил глава Нацполиции.

Также известно, что “Камо Московский” диктовал соблюдения “воровским законам”, решал конфликты между криминальными “авторитетами” и подстрекал других совершать преступления, сообщили в пресс-службе.

31 марта полицейские при силовой поддержке роты полиции особого назначения и при содействии руководства Черниговского ПВПИ провели санкционированные обыски в учреждении, где изъяли запрещенные вещества. После этого “вору в законе” объявили подозрение.

Клименко отметил, что благодаря принятому народными депутатами в июне 2020 года закону была введена ответственность за установление и распространение преступного влияния в статусе “вора в законе” — и Украина перестала быть убежищем для криминальных элементов.

Справка

Это второй “вор в законе”, которому сообщено о подозрении в нововведенной статье Уголовного кодекса Украины. Первым был “Гига Озургетский”, которому 4 февраля этого года также инкриминировали уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины.

26 марта Черниговской районный суд Черниговской области приговорил “вора в законе” “Гигу Озургетского” до семи с половиной лет лишения свободы.

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