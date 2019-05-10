В Украине временно запретили этиловый спирт
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Украине временно запретили реализацию и применение спирта этилового 96%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Гослекслужбы.
"Согласно Конституции Украины... и на основании срочного сообщения Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками в Харьковской области по установлению факта несоответствия лекарственного средства СПИРТ этиловый 96%, раствор для наружного применения 96% по 100 мл, серии 020319 производства ОАО "Химфармзавод "Красная звезда", Украина, требованиям методам контроля качества к регистрационному удостоверению № UA/15513/01/02 по показателю "Оптическая плотность": ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩАЮ реализацию и применение лекарственного средства с ИРТ этиловый 96%, раствор для наружного применения 96% по 100 мл, серии 020319, производства ОАО "Химфармзавод "Красная звезда", Украина, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками", - говорится в сообщении.
Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, необходимо безотлагательно после получения этого распоряжения проверить наличие лекарственного средства.
В случае выявления образцов этого лекарственного средства изъять из обращения помещением в карантин, проинформировать территориальный орган Гослекслужбы по месту расположения относительно выполнения данного распоряжения.
А также предотвратить приобретение, реализацию и применение серии 020319 лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.
Контроль за выполнением распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.
Справка: спирт этиловый используют для дезинфекции кожи рук.
Напомним, в аптеки и медучреждения на территории Ивано-Франковской и других областей поставляли фальсифицированный спирт, который изготавливали и разливали в антисанитарных условиях.