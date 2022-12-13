В Украине начато серийное производство медицинских бронежилетов

Детали

На сегодняшний день предприятиями ЛОК уже изготовлено более 500 медицинских бронежилетов. Первые из них уже защищают медиков Донбасса и Харьковщины, а в ближайшие дни – будут переданы также в Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области. Всего в ближайшее время планируется изготовление 3 тысяч медицинских бронежилетов. Все они будут бесплатно переданы медикам, работающим в зоне боевых действий и прифронтовых районах.

Противоосколочные бронежилеты для медиков разработаны Львовским Оборонным Кластером и Харьковским заводом средств индивидуальной защиты вместе с медиками скорой помощи. Изделия полностью сертифицированы и прошли все необходимые испытания.

По статистике, основным типом угрозы для медиков скорой помощи, работающих на линии фронта, являются осколки стекла, бетона, снарядов. Поэтому медицинский бронежилет от ЛОК сделан надежным для защиты прежде всего от этих угроз: он характеризуется противоосколковой устойчивостью не менее 500 метров в секунду, имеет 1 класс защиты в соответствии с украинскими стандартами (ГСТУ 8782:2018), а также соответствует определенным стандартам натов.

Бронежилет изготовлен из сверхвысокомолекулярного баллистического полиэтилена, что делает его не только прочным, но и достаточно легким: он весит всего 4 кг. Также жилет имеет удобные карманы для оборудования и яркие опознавательные знаки медицинской службы, добавили в ЛОК.

Справка

Львовский Оборонный Кластер является крупнейшим отечественным производителем бронежилетов, который специализируется на изготовлении средств индивидуальной защиты для военных, полицейских, медиков, журналистов, производит эвакуационные жилеты для детей.

На сегодняшний день ЛОКом уже изготовлено около 85 тысяч защитных бронежилетов разного типа. Все бронежилеты изготовлены за счет благотворительных пожертвований и бесплатно переданы по месту назначения.

Внести свой вклад можно на сайте ЛОК.