В Украине начала работу многонациональная инспекционная группа из Румынии

"В период с 20 по 23 ноября 2017 года на территории Украины будет находиться многонациональная инспекционная группа Румынии в составе девяти человек. В ее состав вошли также представители США, ФРГ и Венгрии", - сообщают украинские верификаторы.

По результатам инспекционных мероприятий составят официальные отчеты, подтверждающие выполнение Украиной своих международных обязательств по ДОВСЕ.

Участие стран ОБСЕ в международных договорах и соглашениях в сфере контроля над вооружениями является платформой для восстановления европейской доверия и безопасности на основе сотрудничества и поиска путей приведения системы контроля над вооружениями в соответствии с современными реалиями.

Как сообщал УНН 24 октября, три иностранных инспекционных группы проверят соблюдение Украиной международных обязательств в сфере контроля над вооружениями и в рамках усилий по укреплению региональной безопасности и доверия.