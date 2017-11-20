В Украине начала работу многонациональная инспекционная группа из Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Украине начала работу многонациональная инспекционная группа из Румынии, которая проводит инспекцию объявленного места по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает Управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В период с 20 по 23 ноября 2017 года на территории Украины будет находиться многонациональная инспекционная группа Румынии в составе девяти человек. В ее состав вошли также представители США, ФРГ и Венгрии", - сообщают украинские верификаторы.
По результатам инспекционных мероприятий составят официальные отчеты, подтверждающие выполнение Украиной своих международных обязательств по ДОВСЕ.
Участие стран ОБСЕ в международных договорах и соглашениях в сфере контроля над вооружениями является платформой для восстановления европейской доверия и безопасности на основе сотрудничества и поиска путей приведения системы контроля над вооружениями в соответствии с современными реалиями.
Как сообщал УНН 24 октября, три иностранных инспекционных группы проверят соблюдение Украиной международных обязательств в сфере контроля над вооружениями и в рамках усилий по укреплению региональной безопасности и доверия.