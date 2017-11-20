В Україні розпочала роботу багатонаціональна інспекційна група з Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Україні розпочала роботу багатонаціональна інспекційна група з Румунії, яка проводить інспекцію оголошеного місця за Договором про звичайні Збройні Сили в Європі (ДЗЗСЄ). Про це повідомляє Управління верифікації Генерального штабу Збройних Сил України, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"У період з 20 по 23 листопада 2017 року на території України перебуватиме багатонаціональна інспекційна група Румунії у складі дев’яти осіб. До її складу увійшли також представники США, ФРН та Угорщини", — повідомляють українські верифікатори.
За результатами інспекційних заходів складаються офіційні звіти, що підтверджують виконання Україною власних міжнародних зобов’язань за ДЗЗСЄ.
Участь країн ОБСЄ у міжнародних договорах і угодах у сфері контролю над озброєнням є платформою для відновлення європейської довіри та безпеки на основі співробітництва та пошуку шляхів приведення системи контролю над озброєннями у відповідність до сучасних реалій.
Як повідомляв УНН 24 жовтня, три іноземні інспекційні групи перевірять дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері контролю над озброєнням та в рамках зусиль із зміцнення регіональної безпеки та довіри.