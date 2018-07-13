В Украине перерабатывается менее 5% бытовых отходов - Семерак

"В Украине около 95% отходов вывозится на полигоны и только около 5% или 3% перерабатывается. Правительственной Стратегией предусмотрено, что к 2030 году перерабатываться должно около 60% бытовых отходов. Впереди еще много работы", - рассказал Семерак.

Чтобы качественно перерабатывать бытовые отходы, Украине не хватает обновленной законодательной базы, считает министр.

"Для того, чтобы эта система работала, как в ЕС, мы должны установить нормы и правила. Это - целый сектор экономики, где в обороте миллионы, а может даже миллиарды гривен. Каждый, кто инвестирует в эту сферу, должен понимать, что есть надежные гарантии защиты вложенных инвестиций", - отметил он.

Кроме законодательных изменений, украинцы должны изменить модель своего повседневного поведения с отходами, добавил Семерак.

"Надо учиться производить меньше отходов, а также их перерабатывать и повторно использовать. И только в крайних случаях сжигать или захоранивать. Тем более, что мы имеем опыт и практики таких стран, как Швейцария и Германия", - пояснил он.

Напомним, что бороться с избытком пластикового мусора Германии, как и большинства европейских стран, помогает депозитная система сбора тары.

Принцип ее работы заключается в том, что при сдаче бутылок в специальный автомат потребителям возвращается часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок соберет автомат - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.

Кроме Германии, такая система успешно действует в Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.

Украина же, при наличии необходимого законопроекта, не может ввести такую систему уже полтора года.