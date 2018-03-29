В Украине выберут самые красивые книги года

"Мы ожидаем в этом году много качественных и ценных книг с эстетическим и инновативным оформлением. Еще три года назад мы только мечтали о том, чтобы украинские книги были выставлены среди красивых книг мира на Франкфуртской книжной ярмарке. Я считаю, что этот конкурс имеет непосредственное влияние на появление новых амбициозных издательств, художественные и новаторские издание которых является важной альтернативой массовому продукту", - заявила директор Goethe-Institut в Украине Беате Келер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макрон отказался посетить стенд России на Парижском книжном салоне

Украинские издательства могут до 22 мая подавать на конкурс книги, созданные украинскими дизайнерами или иллюстраторами и напечатанные в период с апреля 2017 года по май 2018 года. До 1 мая книги участникам необходимо зарегистрировать через онлайн-форму. Издание должны подаваться на конкурс впервые. Одно издательство может подать на конкурс до 5 книг.

О дальнейшей судьбе книг-победителей рассказала руководитель "Мистецького Арсеналу" Олеся Островская-Люта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый роман Андруховича представят во Львове в мае

"Осенью 2018 года победителей конкурса на лучший книжный дизайн покажут на украинском национальном стенде во Франкфурте. Затем эти издания войдут в коллекцию "Самые красивые книги мира", которую формирует Фонд "Искусство книги" и представляет на Лейпцигской книжной ярмарке", - отметила она.