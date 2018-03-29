В Україні оберуть найкрасивіші книги року
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. В Україні 2 червня оберуть переможців конкурсу на найкращий книжковий дизайн 2018 року. Про це повідомляють організатори конкурсу, передає УНН.
“Ми очікуємо в цьому році багато якісних і цінних книг з естетичним та інновативним оформленням. Ще три роки тому ми тільки мріяли про те, щоб українські книги були виставлені серед найкрасивіших книг світу на Франкфуртському книжовому ярмарку. Я вважаю, що цей конкурс має безпосередній вплив на появу нових амбітних видавництв, мистецькі та новаторські видання яких є важливою альтернативою масовому продукту”, — заявила директорка Goethe-Institut в Україні Беате Кьолер.
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Українські видавництва можуть до 22 травня подавати на конкурс книжки, створені українськими дизайнерами чи ілюстраторами та надруковані в період з квітня 2017-го по травень 2018-го. До 1 травня книги учасникам необхідно зареєструвати через онлайн-форму. Видання мають подаватися на конкурс вперше. Одне видавництво може подати на конкурс до 5 книжок.
Про подальшу долю книг-переможців розповіла керівниця “Мистецького Арсеналу” Олеся Островська-Люта.
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“Восени 2018 року переможців конкурсу на кращий книжковий дизайн покажуть на українському національному стенді у Франкфурті. Потім ці видання ввійдуть до колекції „Найкрасивіші книги світу“, яку формує Фонд „Мистецтво книги“ та презентує на Лейпцизькому книжковому ярмарку”, — зазначила вона.