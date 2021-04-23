В мире коронавирусной инфекцией заболели более 145,3 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. По состоянию на утро четверга в мире на COVID-19 заболело уже более 145,3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 145,322,553 человек, из них выздоровели 123,309,507 человек. Количество умерших возросло до 3,084,995.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (32,669,121), Индия (16,257,309), Бразилия (14,172,139), Франция (5,408,606), Россия (4,736,121), Турция 4,501,382), Великобритания (4,398,431) и Италия (3,920,945).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (584,22), Бразилии (383,757) и Мексике (214,095).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 214,095 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 41 266 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.