В Украине ликвидировали транзитный канал нелегалов, организованный гражданином России
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Пограничниками оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины разоблачили этническую организованную преступную группу и ликвидирован транзитный канал незаконной миграции выходцев из стран Юго-Восточной Азии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Мероприятия проводились в тесном сотрудничестве с Главным управлением Национальной полиции в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
Гражданин России в сговоре с четырьмя жителями украинского приграничья обеспечивали незаконную переправку граждан Шри-Ланки, Пакистана, Индии, Ирана и Афганистана с территории Российской Федерации в Республику Польша и Румынию через украинские города-миллионники - Харьков и Киев.
Выгодному "бизнесу" и беззаботной, как казалось жизни, помешали правоохранители, которые "стали на след" преступников в начале мая. С этого времени, в рамках уголовного производства задокументировано 8 эпизодов противоправной деятельности на границе.
Логическим завершением сделок стали события 1 августа, когда в ходе совместной операции правоохранители в Харькове и пограничной Луганской области задержали организатора этого канала вместе с его пособниками и очередной группой незаконных мигрантов - пятью гражданами Исламской Республики Иран. Последние, отсиживаясь в Харькове в помещении организатора преступления, готовились продолжить путешествие в страны ЕС.
Преступников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины сообщения им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины.
Продолжаются допросы и санкционированные обыски.
Напомним, ранее в Украине разоблачили канал нелегалов из России в ЕС.