В Украине из-за непогоды обесточены более 350 населенных пунктов

“По состоянию на 7:00 26 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 357 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Полтавская — 281, Сумская — 46, Донецкая — 15, Днепропетровская — 13 и Черновицкая — 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по прогнозам синоптиков, в Украине в субботу, 26 декабря, ожидается снежная погода, в воскресенье, 27 декабря, осадки стихнут. 26-27 декабря в южной и восточной части дождь и мокрый снег, гололед, местами значительные осадки, на остальной территории, в воскресенье днем в Украине без осадков. Температуре 26 декабря ночью и днем около нуля, 27 декабря ночью 1-7°С мороза, днем 0-4°С тепла.