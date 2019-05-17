В Украине частично запретили Нимесил

"Согласно Конституции Украины... в связи с поступлением информации от представительства компании БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (Германия) в Украине, что серии 84857, 83413 лекарственного средства Nimesil были выработаны для заявителя лабораторий Гидотти С.п.А., Италия для реализации на польском рынке, с целью активного противодействия распространению некачественных лекарственных средств и таких, которые официально не ввозились на территорию Украины: запрещаю реализацию, хранение и применение лекарственного средства Nimesil, серий 84857, 83413, произведенных для лабораторий Гидотти С.п.А., Италия, с маркировкой на польском языке", - говорится в сообщении.

Субъектам хозяйственной деятельности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие указанных серий лекарственного средства, принять меры по изъятию их из оборота путем уничтожения, о чем уведомить территориальный орган Гослекслужбы.

В случае уничтожения отходов препарата в двухнедельный срок направить в территориальный орган Гослекслужбы копию акта об уничтожении отходов лекарственного средства.

Контроль за выполнением данного распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.

Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.

Как сообщал УНН, в Украине запретили антибиотик из-за летального случая.