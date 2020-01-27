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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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В Укравтодоре в этом году надеются завершить строительство дороги Киев-Харьков

Киев • УНН

 • 14995 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Укравтодоре в этом году надеются завершить строительство дороги сообщением Киев-Харьков, которое продолжается с 2002 года. Об этом заявил на презентации планов работы Укравтодора на 2020 год глава компании Александр Кубраков, передает корреспондент УНН.

В Укравтодоре в этом году надеются завершить строительство дороги Киев-Харьков

"Наша цель, из большого такого, это Киев - Харьков, этот долгострой с 2002 года. Я надеюсь, что в этом году будет завершено полностью", - сказал Кубраков.

Напомним, в Укравтодоре заявили, что за средства дорожного фонда в Украине в 2020 году планируют построить более 1000 дорог государственного значения и 2,5 тысячи местного значения.

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