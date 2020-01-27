В Укравтодорі цього року сподіваються завершити будівництво дороги Київ-Харків

"Наша мета, з великого такого, це Київ – Харків, цей довгобуд з 2002 року. Я сподіваюся, що цього року буде завершено повністю", - сказав Кубраков.

Нагадаємо, в Укравтодорі заявили, що за кошти дорожнього фонду в Україні у 2020 році планують побудувати понад 1 тисячу доріг державного значення та 2,5 тисячі місцевого значення.