В Укравтодорі цього року сподіваються завершити будівництво дороги Київ-Харків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Укравтодорі цього року сподіваються завершити будівництво дороги сполученням Київ-Харків, яке триває з 2002 року. Про це заявив на презентації планів роботи Укравтодору на 2020 рік голова компанії Олександр Кубраков, передає кореспондент УНН.
"Наша мета, з великого такого, це Київ – Харків, цей довгобуд з 2002 року. Я сподіваюся, що цього року буде завершено повністю", - сказав Кубраков.
Нагадаємо, в Укравтодорі заявили, що за кошти дорожнього фонду в Україні у 2020 році планують побудувати понад 1 тисячу доріг державного значення та 2,5 тисячі місцевого значення.