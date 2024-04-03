В Украине заработала новая учетная система долей обществ - НКЦБФР

Отныне общества с ограниченной и дополнительной ответственностью и их участники могут перевести учет долей из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в учетную систему долей Национального депозитария Украины. Об этом сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает УНН.

Предоставление возможности участникам обществ перевести учет долей из Единого государственного реестра в Центральный депозитарий - это фундаментальная работа нас, как регулятора. Целью такого учета является фиксация фактов приобретения и прекращения прав на доли, ограничения прав на доли и, безусловно, защита права собственности на долю от его несанкционированной потери. Уверен, что для рынка открывается новый этап и это еще один шаг навстречу цифровизации и диджитализации процессов - сказал член НКЦБФР Максим Либанов.

Член Правления ПАО "НДУ" Марина Адамовская добавила, что введение механизма учета долей ООО и ОДО через учетную систему долей Центрального депозитария является революционным нововведением.

Одно лицо сможет объединить свои права собственности на ценные бумаги и долю в обществе в одном депозитарном учреждении и воспользоваться дополнительными сервисами, которые предлагает Центральный депозитарий - добавила она.

По ее словам, использование счетов условного хранения (эскроу) для обеспечения выполнения обязательств по операциям по отчуждению долей повысит гарантии кредиторов, права и требования которых обеспечиваются залогом прав на долю общества, и предоставит возможности расширить применение такого вида обеспечения".

В НКЦБФР добавляют, что учет в системе НДУ это:

дополнительный механизм защиты права собственности на доли общества; обеспечение соблюдения режима ограничений на доли обществ (в частности, при залоге);

действенный механизм гарантирования выполнения обязательств по сделкам относительно долей общества (счет условного хранения (эскроу);

технологический способ проведения электронного собрания участников общества; новые возможности при проведении корпоративных событий (выплата дивидендов и направление уведомлений через учетную систему);

консолидация участником своего инвестиционного портфеля в одном депозитарном учреждении.

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