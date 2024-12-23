В Украине запускают новый железнодорожный маршрут: можно доехать из Чернигова в Рахов без пересадок
Киев • УНН
Укрзализныця запускает беспересадочные вагоны по маршруту Чернигов-Рахов. Поезда будут курсировать с 26 декабря: сначала раз в 4 дня, затем - через день.
В Украине запускают беспересадочные вагоны по маршруту Чернигов-Рахов. Поезда будут курсировать с 26 декабря: сначала раз в 4 дня, затем - через день, сообщили в АО «Укрзализныця» в понедельник, пишет УНН.
Детали
«Укрзализныця назначает беспересадочные вагоны по долгожданному маршруту Чернигов - Рахов! Комфортные путешествия с севера Украины на запад станут еще доступнее», - говорится в сообщении.
График курсирования:
Из Рахова: с 26 декабря по 7 января - раз в 4 дня, далее - через день.
Из Чернигова: с 27 декабря по 8 января - раз в 4 дня, далее - через день.
Как будут курсировать вагоны:
Рахов → Чернигов: отправление из Рахова в составе поезда №144/143 Рахов - Сумы в 9:55, прибытие в Чернигов в составе поезда №142/141 Ивано-Франковск - Чернигов в 7:20.
Чернигов → Рахов: отправление из Чернигова в составе поезда №141/142 Чернигов - Ивано-Франковск в 21:14, прибытие в Рахов в составе поезда №143/144 Сумы - Рахов в 18:10.
Продажа билетов уже открыта.
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