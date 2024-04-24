В Украине закрыли каждое пятое уголовное производство в области экономики: ОП о результатах аудита

По аудиту уголовных производств, в Украине закрыли каждое пятое уголовное производство в области экономики. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает УНН.

Детали

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак принял участие во встрече представителей Офиса Генерального прокурора, Совета бизнес-омбудсмена, Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при президенте Украины и украинских бизнес-ассоциаций.

Участники обсудили результаты аудита уголовных производств, рекомендованного решением СНБО "О неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности на период действия правового режима военного положения", введенным указом президента Украины от 23 января 2024 года № 21/2024.

В целом аудит показал, что в Украине зарегистрировано более 1,4 млн уголовных производств, из которых только 0,5% касаются бизнеса.

Заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий сообщил, что по результатам проверки закрыли каждое пятое уголовное производство в области экономики. Также в течение последних трех месяцев вдвое уменьшилось количество обысков и арестов имущества предприятий - резюмировали в ОП.

Кроме того, Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об утверждении Стандартов деятельности прокуроров в сфере защиты инвестиций, распространив их обязательное действие на всех прокуроров.

К разработке обновленных Стандартов присоединились члены Совета по вопросам предпринимательства при президенте Украины и ведущие бизнес-ассоциации. Стандарты, в частности, предусматривают, что обыск является крайним следственным действием, а необходимость наложения ареста требует доказательства и учета, не приведет ли арест к фактической остановке хозяйственной деятельности предприятия.

Андрей Ермак поблагодарил команду Офиса Генерального прокурора за проделанную работу и добавил, что следующим шагом должно стать повышение уровня прозрачности и цифровизации информации о деятельности уголовной юстиции.

Три месяца назад был сигнал всей правоохранительной системе, что давление на добропорядочный бизнес недопустимо. Сегодня мы имеем ощутимые практические результаты. Также можем смело засвидетельствовать, что государство и бизнес готовы взаимодействовать и совместно преодолевать проблемы - сказал руководитель Офиса президента.

Отдельно Ермак поблагодарил представителей бизнеса за то, что они продолжают развивать предприятия и поддерживают украинскую экономику и Силы обороны.

Напомним

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что есть понимание того, что у бизнеса есть вопросы не только к правоохранительным органам, но и к контролирующим: налоговой, Государственной таможенной службе и Госпродпотребслужбе.

Учитывая это Костин в очередной раз призвал правительство назначить руководителей Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.