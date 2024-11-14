В Украине зафиксировано более 6,5 тыс. преступлений против окружающей среды из-за войны
Киев • УНН
В Украине зафиксировано более 6,5 тысяч преступлений против окружающей среды из-за российской агрессии. Нанесенный ущерб оценивается минимум в 70 млрд евро, включая ущерб водным ресурсам и лесам.
Из-за войны, которую начала россия в Украине зафиксировано более 6,5 тысяч преступлений против окружающей среды. Ущерб нанесен на почти 70 млрд евро.
Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Последствия страшные у нас - это (более - ред.) 6,5 тысяч кейсов экоцида, преступлений против окружающей среды, которые уже были зафиксированы, под которые собрана и продолжает собираться доказательная база. Это огромное количество убытков - почти 70 млрд евро, которые были нанесены тем или иным сферам нашей окружающей среды. Это и водные ресурсы, лисы, увеличение выбросов парниковых газов
Также Гринчук добавила, что денежная оценка очень приблизительная и по минимальным подсчетам это от 65 до 70 млрд евро.
Это очень приблизительные цифры. К сожалению вред наносимый окружающей среде в денежном измерении гораздо больше чем всем остальным секторам экономики
Дополнение
российская агрессия нанесла непоправимый ущерб окружающей среде Украины. Украина стала самой заминированной страной в мире.