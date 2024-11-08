В Украине введут ежемесячную "учительскую доплату" с января

С 1 января 2025 года в Украине вводят ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен "на руки". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

"В Одессе проводим седьмое региональное заседание Правительства Украины за последние месяцы", - написал Шмыгаль.

По его словам, сегодня во исполнение поручения Президента Украины правительство принимает важное решение в поддержку педагогов.

"С 1 января 2025 года вводим ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен "на руки". С 1 сентября 2025 года эту выплату увеличим до 2000 грн "на руки" каждому учителю", - написал Шмыгаль.

Премьер отметил, что это решение является частью поддержки тем, кто сегодня учит и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины.

Дополнение

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый разъяснил планы по повышению зарплат учителям: есть соответствующая концепция, "защитим страну, отобьем врага и переводим образование в приоритет номер один".