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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине выросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19: в двух областях превышен эпидпорог

В Украине выросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19: в двух областях превышен эпидпорог

Киев  •  УНН

 • 6422 просмотра

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За неделю в Украине зафиксировано 120 465 случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что на 1,85% больше, чем на прошлой неделе. Превышение эпидпорога зафиксировано в Тернопольской и Черновицкой областях.

За неделю в Украине выявлено на 1,85% больше случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, чем неделей ранее, - 120 465, причем 58% - у детей, превышение эпидпорога зафиксировано сейчас в Тернопольской и Черновицкой областях, сообщили в Минздраве в среду, пишет УНН.

Детали

"С 18 по 24 ноября зафиксировано 120 465 случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Украине, из них 70 522 - среди детей", - сообщили в Минздраве.

Госпитализировали, как указано, 2 686 пациентов, в том числе 1 537 детей, все они получили необходимую медицинскую помощь. Лечение в стационаре прошли 209 из 668 пациентов, больных COVID-19. больше всего случаев коронавируса зафиксировано в Киевской, Ровенской и Черниговской областях.

"Всего с начала эпидсезона ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 941 629 человек - это на 17,6 % меньше, чем в прошлом году. COVID-19 выявлен в 12 515 случаях, зарегистрировано 49 летальных случаев из-за осложнений коронавирусной инфекции", - сообщили в Минздраве.

"Сейчас в стране зафиксировано превышение эпидпорога низкого уровня  в Тернопольской и Черновицкой областях. В других регионах страны ситуация стабильная", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в случае осложнения эпидситуации в той или иной громаде в лечебных, образовательных учреждениях, заведениях торговли, общественного питания, предприятиях, транспорте областные комиссии ТЭБ и ЧС могут локально внедрять мероприятия, направленные на снижение риска и распространение эпидемии. Это может быть, например, карантин в отдельных классах или школах, рекомендация носить маски или ограничивать количество посетителей в учреждениях и организациях.

Остановится трансплантация, а пневмония будет неизлечимой - Минздрав о рисках неправильного употребления антибиотиков22 нояб. 2024, 08:50 • 13468 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

COVID-19Здоровье
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