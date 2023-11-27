В Украине в 17 областях из-за непогоды обесточены более полутора тысяч населенных пунктов
Из-за непогоды обесточены 1 638 населенных пунктов в 17 областях Украины, больше всего пострадали Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Киевская. Аварийные бригады интенсивно работают над восстановлением электроснабжения, используя более 1 000 единиц техники.
Встретится с Боррелем и посетит заседание Совета Украина-НАТО: Кулеба совершит визит в Брюссель
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Брюссель, чтобы обсудить российские преступления, открыть выставку виртуальной реальности и принять участие в заседании Совета Украина-НАТО.
Автобус Стамбул-Одесса застрял с людьми в снежной ловушке, потому что проигнорировал запрет движения
Автобус Стамбул-Одесса с пассажирами, среди которых были дети, застрял в снегу, проигнорировав запрет движения; спасатели работают над освобождением тех, кто попал в снежные заносы в Одесской области.
Военные достижения измеряются не только квадратными метрами - Генсек НАТО о ситуации на фронте
По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который похвалил украинские войска за то, что они нанесли россиянам значительные потери, несмотря на незначительное движение линии фронта, боевые действия на востоке Украины являются интенсивными.
Формирование правительства Геерта Вилдерса в Нидерландах начинается с неудачи
Формирование правительства Нидерландов сталкивается с проблемами, поскольку назначенный советник Герта Вилдерса и участник коалиционных переговоров Гом ван Стрин подает в отставку из-за обвинений в мошенничестве, а предыдущая правящая партия VVD уже отказалась от вхождения в новое правительство.
Непогода повредила большой флаг Украины в Житомире
Большой украинский флаг в Житомире был разорван непогодой, а ремонт отложен до 29 ноября из-за прогнозируемого ветра.
"Цели поражены": украинская разведка осуществила успешный удар по смоленскому авиационному заводу рф - источники
Украинская разведка осуществила успешный удар с беспилотника по российскому авиазаводу в смоленске, попав в цель и не нанеся ущерба.
Циклон смещается на север, ликвидация последствий снегопада продолжается
На юге и в центре Украины продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада, эпицентр циклона тем временем перемещается на север. Движение заблокировано на 12 дорогах, а 1638 населенных пунктов остаются обесточенными
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
Эксперты передали следствию результаты судебно-медицинской экспертизы авиакатастрофы в Броварах, в которой погибли украинские чиновники. Более 30 экспертов были привлечены к выяснению причин катастрофы, анализируя большой объем данных и бортовых записей.
Зеленского второй год подряд назвали самым влиятельным человеком Европы по версии Politico
Издание Politico второй год подряд назвало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе, ссылаясь на его влияние на европейскую политику и способность завоевать доверие и поддержку в условиях российского вторжения.