В Украине в 17 областях из-за непогоды обесточены более полутора тысяч населенных пунктов

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
  •  90121 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
  •  77866 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

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Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
  •  102833 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
  •  104541 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
  •  115419 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  274860 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  380418 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  212171 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  157183 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  193162 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  386974 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

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Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  207194 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
  •  58956 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  29642 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
  •  8768 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  380418 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  386974 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  331067 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  313407 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  312696 просмотра
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В Украине в 17 областях из-за непогоды обесточены более полутора тысяч населенных пунктов

Из-за непогоды обесточены 1 638 населенных пунктов в 17 областях Украины, больше всего пострадали Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Киевская. Аварийные бригады интенсивно работают над восстановлением электроснабжения, используя более 1 000 единиц техники.

Общество •   •  2290 просмотра
В Украине в 17 областях из-за непогоды обесточены более полутора тысяч населенных пунктов

Встретится с Боррелем и посетит заседание Совета Украина-НАТО: Кулеба совершит визит в Брюссель

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Брюссель, чтобы обсудить российские преступления, открыть выставку виртуальной реальности и принять участие в заседании Совета Украина-НАТО.

Политика •   •  4710 просмотра
Встретится с Боррелем и посетит заседание Совета Украина-НАТО: Кулеба совершит визит в Брюссель

Автобус Стамбул-Одесса застрял с людьми в снежной ловушке, потому что проигнорировал запрет движения

Автобус Стамбул-Одесса с пассажирами, среди которых были дети, застрял в снегу, проигнорировав запрет движения; спасатели работают над освобождением тех, кто попал в снежные заносы в Одесской области.

Общество •   •  5113 просмотра
Автобус Стамбул-Одесса застрял с людьми в снежной ловушке, потому что проигнорировал запрет движения

Военные достижения измеряются не только квадратными метрами - Генсек НАТО о ситуации на фронте

По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который похвалил украинские войска за то, что они нанесли россиянам значительные потери, несмотря на незначительное движение линии фронта, боевые действия на востоке Украины являются интенсивными.

Война •   •  7447 просмотра
Военные достижения измеряются не только квадратными метрами - Генсек НАТО о ситуации на фронте

Формирование правительства Геерта Вилдерса в Нидерландах начинается с неудачи

Формирование правительства Нидерландов сталкивается с проблемами, поскольку назначенный советник Герта Вилдерса и участник коалиционных переговоров Гом ван Стрин подает в отставку из-за обвинений в мошенничестве, а предыдущая правящая партия VVD уже отказалась от вхождения в новое правительство.

Политика •   •  6081 просмотра
Формирование правительства Геерта Вилдерса в Нидерландах начинается с неудачи

Непогода повредила большой флаг Украины в Житомире

Большой украинский флаг в Житомире был разорван непогодой, а ремонт отложен до 29 ноября из-за прогнозируемого ветра.

Общество •   •  6616 просмотра
Непогода повредила большой флаг Украины в Житомире

"Цели поражены": украинская разведка осуществила успешный удар по смоленскому авиационному заводу рф - источники

Украинская разведка осуществила успешный удар с беспилотника по российскому авиазаводу в смоленске, попав в цель и не нанеся ущерба.

Война •   •  9376 просмотра
"Цели поражены": украинская разведка осуществила успешный удар по смоленскому авиационному заводу рф - источники

Циклон смещается на север, ликвидация последствий снегопада продолжается

На юге и в центре Украины продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада, эпицентр циклона тем временем перемещается на север. Движение заблокировано на 12 дорогах, а 1638 населенных пунктов остаются обесточенными

Общество •   •  10681 просмотра
Циклон смещается на север, ликвидация последствий снегопада продолжается

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксперты передали следствию результаты судебно-медицинской экспертизы авиакатастрофы в Броварах, в которой погибли украинские чиновники. Более 30 экспертов были привлечены к выяснению причин катастрофы, анализируя большой объем данных и бортовых записей.

Криминал и ЧП •   •  8768 просмотра
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Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Зеленского второй год подряд назвали самым влиятельным человеком Европы по версии Politico

Издание Politico второй год подряд назвало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе, ссылаясь на его влияние на европейскую политику и способность завоевать доверие и поддержку в условиях российского вторжения.

Политика •   •  11771 просмотра
Зеленского второй год подряд назвали самым влиятельным человеком Европы по версии Politico