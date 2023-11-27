В Украине в 17 областях из-за непогоды обесточены более полутора тысяч населенных пунктов

Из-за непогоды в Украине без электроснабжения остаются 1638 населенных пунктов в 17 областях. Самая сложная ситуация остается в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Днепропетровской, Киевской областях. Об этом сообщает Министерство энергетики, пишет УНН.

По состоянию на 13:00 энергетикам удалось запитать ряд населенных пунктов. Итак, из-за шквального ветра и метели остаются без света 1638 населенных пунктов в 17 областях. Самая сложная ситуация остается в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Киевской областях. Аварийно-восстановительные бригады продолжают работу в усиленном режиме. К работе задействовано 889 аварийных бригад, более 1000 единиц техники, - говорится в сообщении.

Детали

На Одесской области из-за сильного ветра и метели обесточены 396 населенных пунктов. Больше всего пострадали Измаильский и Одесский районы. Энергетики работают в аварийном режиме и до конца суток планируют запитать максимальное количество потребителей.

В Полтавской области дождь, мокрый снег и ветер стали причиной отключения от света 105 населенных пунктов. Над ликвидацией последствий непогоды работают 163 энергетика в составе 52 оперативных и выездных бригад объединенных филиалов и участков и 56 единиц техники. Энергетики обещают восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки.

На Николаевской области из-за непогоды полностью или частично обесточены 219 населенных пунктов. Самая сложная ситуация в Николаеве, Снигиревке, Веселиново. Над восстановлением работают 102 аварийные бригады. Несмотря на погодные условия, уже удалось оживить 19 населенных пунктов - почти 7 тысяч потребителей.

В Киевской области обесточены 137 населенных пунктов. Все бригады ориентированы на аварийно-восстановительные работы. Планируется подключение потребителей до конца дня. Также в аварийный ремонт выведена 1 линия 110 кВт, которая была повреждена в результате погодных условий (без обесточивания).

На Кировоградской области из-за непогоды от электроснабжения отключено 83 населенных пункта. Продолжаются ремонтные работы. Ситуация с ремонтами осложняется из-за состояния дорожного покрытия - на дорогах снег и гололед.

В Черкасской области обесточены 109 населенных пунктов. Работы продолжаются.

Из-за сильной метели без света в Днепропетровской области остались 228 населенных пунктов полностью. На утро уже запитана одна линия электропередачи - это 439 клиентов. клиентов. В результате боевых действий и технологических причин обесточены почти 4 тысячи точек учета. Энергетики работают в усиленном режиме.

На Винницкой области по технологическим причинам была обесточена линия 110 кВт, которая питает 4,8 точек учета. В течение часа электроснабжение всем потребителям восстановлено. Из-за погодных условий без света осталось 5 населенных пунктов. Ведутся работы.

На Донетчине из-за боевых действий и неблагоприятных погодных условий обесточены 47 населенных пунктов. Энергетики вернули свет в 27 населенных пункты и запитали 12,2 тысячи точек учета (из них 4 тысячи - отключены в результате боевых действий). Организована работа в аварийном режиме. Без электроснабжения остаются 268 населенных пунктов (22,9 тысячи потребителей).

Из-за сложных метеоусловий в Запорожской области остаются обесточенными 72 населенных пункта. На утро уже восстановлено электроснабжение в 19,2 тысячи абонентов.

На Сумщине из-за погодных условий обесточены 76 населенных пунктов, на Тернопольщине - 2 населенных пункта. В Харьковской области из-за непогоды обесточены 3 воздушные линии - 20 населенных пунктов; ожидается ухудшение погодных условий.

В Херсоне после обстрела обесточены 654 точки учета. Из-за непогоды остались без света 46 населенных пунктов в Херсонской области.

Кроме того, непогода привела к обесточиванию 27 населенных пунктов на Хмельнитчине, 10 населенных пунктов - на Буковине, 56 населенных пунктов - на Черниговщине.

Также, Минэнерго отмечает, что применение плановых отключений потребителей не предусматривается.

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