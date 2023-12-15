В Украине утвердили стратегию менеджмента системы военного образования
Киев • УНН
Министерство обороны Украины одобрило стратегию менеджмента системы военного образования с целью упорядочения обязанностей и перехода к западной модели руководства, разработанную при участии партнеров из НАТО.
Министерство обороны Украины утвердило стратегию менеджмента системы военного образования. Изменения заключаются в разграничении зон ответственности Минобороны, Генштаба ВСУ и военных учебных заведений, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Детали
Суть изменений заключается в формировании правовой основы для упорядочения и разграничения зон ответственности министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и военных вузов.
Отмечается, что новая стратегия позволит сделать систему управления более функциональной, а также откроет путь западной модели лидерства.
Активное участие в ее разработке принимали партнеры из государств-членов НАТО, указали в ведомстве. В частности, советник высокого уровня от Литовской Республики генерал-майор (в отставке) Виталиюс Вайкшнорас, который в свое время участвовал в разработке аналогичного документа в Литве.
Для нас важно максимально синхронизировать усилия в интересах Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны. В этом нам активно способствуют партнеры, поэтому благодарен нашим иностранным советникам из государств-членов Альянса за опыт и профессиональную поддержку в подготовке Стратегии
Напомним
Министр обороны Рустем Умеров подписал Приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Документ определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет - как во время действия военного положения, так и в мирное время.
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