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В Украине утвердили стратегию менеджмента системы военного образования

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 14:11  •  17716 просмотра

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Министерство обороны Украины одобрило стратегию менеджмента системы военного образования с целью упорядочения обязанностей и перехода к западной модели руководства, разработанную при участии партнеров из НАТО.

Министерство обороны Украины утвердило стратегию менеджмента системы военного образования.  Изменения заключаются в разграничении зон ответственности Минобороны, Генштаба ВСУ и военных учебных заведений, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Детали 

Суть изменений заключается в формировании правовой основы для упорядочения и разграничения зон ответственности министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и военных вузов. 

Отмечается, что новая стратегия позволит сделать систему управления более функциональной, а также откроет  путь западной модели лидерства. 

Активное участие в ее разработке принимали партнеры из государств-членов НАТО, указали в ведомстве.  В частности, советник высокого уровня от Литовской Республики генерал-майор (в отставке) Виталиюс Вайкшнорас, который в свое время участвовал в разработке аналогичного документа в Литве. 

Для нас важно максимально синхронизировать усилия в интересах Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны. В этом нам активно способствуют партнеры, поэтому благодарен нашим иностранным советникам из государств-членов Альянса за опыт и профессиональную поддержку в подготовке Стратегии 

- отметил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Напомним 

Министр обороны Рустем Умеров подписал Приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Документ определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет - как во время действия военного положения, так и в мирное время.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономика
В Україні затвердили стратегію менеджменту системи військової освіти
Ukraine approves management strategy for military education system
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В Украине утвердили стратегию менеджмента системы военного образования

Министерство обороны Украины одобрило стратегию менеджмента системы военного образования с целью упорядочения обязанностей и перехода к западной модели руководства, разработанную при участии партнеров из НАТО.

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