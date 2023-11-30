В Украине улучшилась погода: проезд по основным дорогам есть, но без света до сих пор почти 200 городов и сел

На утро в Украине нет сложных погодных условий, проезд по основным дорогам есть. При этом без света из-за непогоды остаются 191 населенный пункт в девяти областях, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.

На территории государства сложных погодных условий нет - сообщили в ГСЧС.

По информации Государственного агентства восстановления, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

По информации Укрэнерго, вследствие ухудшения погодных условий (дождь, мокрый снег, порывы ветра) остаются обесточенными 191 населенный пункт в 9 областях (Одесская – 109, Сумская – 49, Донецкая – 19, Киевская – 4, Черкасская – 4, Кировоградская – 2, Николаевская – 2, Запорожская – 1 и Днепропетровская – 1).

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Прогноз погоды на сегодня

В Украине днем без осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье умеренный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах западных, северных, большинства центральных и Харьковской областей гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге страны 1-6° тепла; в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

В Киевской области без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области от 3° мороза до 2° тепла, в Киеве около 0°.

Напомним

Жертвами непогоды в Украине стали 12 человек.