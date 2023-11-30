В Украине улучшилась погода: проезд по основным дорогам есть, но без света до сих пор почти 200 городов и сел
Киев • УНН
Погодные условия в Украине стабилизировались, движение по основным дорогам обеспечено; однако 191 населенный пункт в 9 областях обесточен из-за неблагоприятных погодных условий, продолжаются восстановительные работы
На утро в Украине нет сложных погодных условий, проезд по основным дорогам есть. При этом без света из-за непогоды остаются 191 населенный пункт в девяти областях, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.
На территории государства сложных погодных условий нет
По информации Государственного агентства восстановления, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.
По информации Укрэнерго, вследствие ухудшения погодных условий (дождь, мокрый снег, порывы ветра) остаются обесточенными 191 населенный пункт в 9 областях (Одесская – 109, Сумская – 49, Донецкая – 19, Киевская – 4, Черкасская – 4, Кировоградская – 2, Николаевская – 2, Запорожская – 1 и Днепропетровская – 1).
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Прогноз погоды на сегодня
В Украине днем без осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье умеренный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах западных, северных, большинства центральных и Харьковской областей гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге страны 1-6° тепла; в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.
В Киевской области без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области от 3° мороза до 2° тепла, в Киеве около 0°.
Напомним
Жертвами непогоды в Украине стали 12 человек.
В Украине улучшилась погода: проезд по основным дорогам есть, но без света до сих пор почти 200 городов и сел
Погодные условия в Украине стабилизировались, движение по основным дорогам обеспечено; однако 191 населенный пункт в 9 областях обесточен из-за неблагоприятных погодных условий, продолжаются восстановительные работы.
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