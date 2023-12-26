В Украине сегодня дожди, на Киевщине - опасные метеоявления

Сегодня по Украине будет дождливо, температура воздуха днем будет достигать 6-11 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

Сегодня в Украине будет облачная с прояснениями погода. Ночью в восточных и большинстве центральных областей небольшой дождь, днем в северной и северо-восточной частях умеренный дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла, на Прикарпатье и юге страны до 14°, в восточных и северо-восточных областях 3-8° тепла.

В Укргидрометцентре сообщают об опасных метеорологических явлениях на Киевщине. Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла. В Киеве ночью 2-4° тепла, днем 8-10° тепла.

Ожидается, что порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Сообщается о I уровне опасности для области.

Погодные условия могут привести к осложнению работы коммунальных и энергетических предприятий, нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Дополнение

Из-за непогоды по состоянию на утро 25 декабря было обесточено 72 населенных пункты в Донецкой, Закарпатской, Киевской и Харьковской областях.